لدواع أمنية.. سلطات الإفتاء في داغستان تحظر النقاب "مؤقتا"

أعلنت السلطات الدينية في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة بشمال القوقاز في روسيا اليوم الأربعاء منع النساء بشكل مؤقت من وضع النقاب الذي يغطي كامل الوجه، وذلك بعد هجمات متزامنة استهدفت دور عبادة مسيحية ويهودية أسفرت عن مقتل 22 شخصا الشهر الماضي.

وفي بيان نُشر عبر تطبيق تليغرام قال مجلس الإفتاء في داغستان إنه قرر حظر النقاب "مؤقتا" بناء على التماس من وزارة الشؤون الدينية الروسية.

وأفادت تقارير بعد الهجمات التي وقعت في 23 يونيو/حزيران الماضي في عاصمة داغستان محج قلعة وفي مدينة ديربنت الساحلية أن أحد المسلحين كان يخطط للفرار واضعا النقاب.

وقال مجلس الإفتاء -الذي يمثل مسلمي داغستان- إن الحظر سيطبق "حتى يتم القضاء على التهديدات المحددة وإصدار فتوى جديدة".

وتحظر قوانين في العديد من الدول الأوروبية ودول كانت ضمن الاتحاد السوفياتي سابقا وضع النقاب.

يذكر أن داغستان منطقة روسية ذات أغلبية مسلمة على الحدود مع الشيشان، وهي قريبة أيضا من جورجيا وأذربيجان وتتمتع بحكم ذاتي.