أحدهما بوضعية حرجة.. إصابة جنديين في عملية طعن شمال إسرائيل

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخصين في عملية طعن في مدينة كرمئيل بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل أحدهما إصابته حرجة والآخر خطيرة.

ونقلت الاذاعة الإسرائيلية عن أحد المسعفين قوله إن المصابين جنديان أحدهما حالته حرجة للغاية، وأشارت إلى أن الشرطة تغلق مداخل المجمع التجاري الذي وقعت عملية الطعن فيه وتمنع حركة الدخول والخروج منه.

من جانبها أفادت الشرطة الإسرائيلية أنه تمت تصفية منفذ العملية، وقالت إنها تجري عمليات بحث وتمشيط لفحص وجود مشتبهين آخرين.

وقالت القناة 12 إن الشرطة والشاباك يحققان في عملية كرمئيل، ومن غير الواضح ما إذ اكانت خلفيتها قومية أم جنائية حسب تعبيرها.

وذكرت لاحقا أن الشرطة تعرفت على هوية المنفذ وبدأت التحقيق وتمنع نشر التفاصيل، وتتجه الآن نحو إحدى القرى العربية القريبة من كرمئيل في منطقة الشاغور.