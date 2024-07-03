مقتل جندي وإصابة آخر في عملية طعن شمالي إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل أحد المصابَين في عملية طعن في مدينة كرمئيل بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أحد الجنديين إصابته حرجة والآخر خطيرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات كبيرة من الشرطة تقتحم منزل منفذ عملية الطعن في كرمئيل في قرية نحف بالجليل الأدنى تمهيدا لهدمه، وتعتقل جميع أفراد عائلته.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية نقلت -في وقت سابق- عن أحد المسعفين قوله إن المصابين جنديان، أحدهما حالته حرجة للغاية، وأشارت إلى أن الشرطة تغلق مداخل المجمع التجاري الذي وقعت عملية الطعن فيه، وتمنع حركة الدخول والخروج منه.

من جانبها، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنه تمت تصفية منفذ العملية، وقالت إنها تجري عمليات بحث وتمشيط لفحص وجود مشتبهين آخرين.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الشرطة والشاباك يحققان في عملية كرمئيل، ومن غير الواضح إذ ما كانت بناء على دوافع قومية أم جنائية، حسب تعبيرها.

مشاهد من كاميرا مراقبة توثق لحظة تنفيذ عملية طعن بمجمع تجاري في #كرمئيل بالجليل، أسفرت عن إصابة جنود إسرائيليين أحدهم بحالة خطيرة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/ZgFaCQ2Vlp — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 3, 2024

منفذ العملية

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تعرفت على هوية منفذ عملية الطعن، وبدأت التحقيق وتمنع نشر التفاصيل، وتتجه الآن نحو إحدى القرى العربية القريبة من كرمئيل في منطقة الشاغور.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية من قرية نحف قرب كرمئيل داخل الخط الأخضر ويحمل الجنسية الإسرائيلية.

وبشأن طريقة وصوله إلى المجمع، قال قائد المنطقة الشمالية بالشرطة الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن وصل إلى المجمع سيرا وليس في مركبة، مؤكدا أنه تم رفع حالة التأهب في المنطقة.