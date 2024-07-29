استشهاد 10 آلاف طالب و400 معلم في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن 10 آلاف طالب و400 معلم استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني، أمجد برهم، في مؤتمر إعلان نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية دون قطاع غزة، إن "39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام بسبب عدوان الاحتلال المتواصل".

وأضاف أن الاحتلال "صادر حقّ 10 آلاف من طلبة المدارس والجامعات في القطاع في الحياة، منهم 450 من طلبة الثانوية، فضلا عن استشهاد 400 معلم".

وأشار إلى أن "نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية ومن هم موجودون في بعض الدول (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا) تقدموا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفا 592 شهيدا إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 9 آلاف و845 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة.

وألقت قوات الاحتلال أكثر من 80 ألف طن من المتفجرات على غزة، دمرت خلالها 150 ألف وحدة سكنية كليا، وأكثر من 200 ألف وحدة جزئيا، وأخرجت 34 مستشفى عن الخدمة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة بدعم أميركي، مما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و324 فلسطينيا، بينهم أكثر من 16 ألف طفل ونحو 11 ألف امرأة، وبلغت حصيلة الجرحى غير النهائية 90 ألفا و830 جريحا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.