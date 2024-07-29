أخبار|فلسطين

"لا أريد أن أنتهي في كيس".. حلم غزي

رسالة غزي قبل استشهاد بساعات مواقع التواصل
صورة للشهيد إبراهيم الغولة قبل الحرب (يمين) وأخرى قبيل استشهاد بساعات (مواقع التواصل)
29/7/2024

أثارت وصية شهيد من غزة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، قبيل ساعات من استشهاده تعاطفا واسعا عبر منصات التواصل الفلسطينية والعربية.

وبهذه القصة لن تتدخل أسرة الجزيرة نت في تحريرها أو تعديلها بل ستنقلها كما كتبها بطلها إبراهيم الغولة قبل 5 ساعات من استشهاده مع أطفاله في قصف منزله وسط قطاع غزة.

فقد كتب إبراهيم في منشور عبر حسابه قائلا:

"لا أريدُ أن أنتهي في كيس!!

أتنازلُ عن كل شيء.. عدا موتي!

هذا حلم فقط". انتهت القصة.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي