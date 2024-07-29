"لا أريد أن أنتهي في كيس".. حلم غزي

أثارت وصية شهيد من غزة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، قبيل ساعات من استشهاده تعاطفا واسعا عبر منصات التواصل الفلسطينية والعربية.

وبهذه القصة لن تتدخل أسرة الجزيرة نت في تحريرها أو تعديلها بل ستنقلها كما كتبها بطلها إبراهيم الغولة قبل 5 ساعات من استشهاده مع أطفاله في قصف منزله وسط قطاع غزة.

فقد كتب إبراهيم في منشور عبر حسابه قائلا:

"لا أريدُ أن أنتهي في كيس!!

أتنازلُ عن كل شيء.. عدا موتي!

هذا حلم فقط". انتهت القصة.