صدامات بمعسكر إسرائيلي بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين

اقتحم محتجون إسرائيليون معسكر سديه تيمان بعد التحقيق مع جنود متهمين بتعذيب أسرى من غزة، وعبرت شخصيات حكومية وبرلمانية عن تضامنها مع الضالعين في التعذيب.

وكانت الشرطة العسكرية الإسرائيلية أوقف 10 جنود من معسكر سديه تيمان للتحقيق معهم في تهم تعذيب أسرى من غزة.

وردا على الخطوة، حصلت صدامات في معسكر سديه تيمان بالنقب بين محققين وجنود من وحدة متهمة بالتنكيل بالأسرى.

وقد رفض الجنود المتهمون بالتنكيل بالأسرى التعاون مع الشرطة العسكرية.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن مشهد وصول عناصر من الشرطة العسكرية "لاعتقال أبطال في معسكر سديه تيمان بالنقب مخجل جدا".

وقد توجه أعضاء من الكنيست -من حزب الصهيونية الدينية- لمعسكر سديه تيمان لدعم جنود متهمين بتعذيب الأسرى.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن 10 جنود إسرائيليين ضربوا أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة في سجن سدي تيمان ما أدى لإصابته بجروح خطيرة التابع للجيش، وفق هيئة البث العبرية (رسمية) الاثنين.

ومؤخرا، أفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن هذا السجن يشهد عمليات تعذيب بحق أسرى فلسطينيين من غزة؛ ما أودى بحياة العشرات منهم.

وقالت الهيئة "حادثة غير عادية في سدي تيمان: وصل محققو الشرطة العسكرية هذا الصباح إلى مركز الاحتجاز قرب (مدينة) بئر السبع (جنوب)، كجزء من تحقيق في ظروف سجن فلسطيني من غزة".

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تم توقيف 10 جنود احتياط.

ومنذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.

تدهور خطير

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، الاثنين، إن العنف يستخدم على نطاق واسع ضد الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة عن مقابلات مع سجناء فلسطينيين سابقين وممثلي منظمات غير حكومية عاملة في هذا المجال وفحص تقارير التشريح.

وذكرت الصحيفة أن أسيرا فلسطينيا تعرض للضرب على يد حراس السجن الإسرائيلي الذي كان معتقلا فيه، مما أدى إلى كسر ضلوعه ومقتله.

وتوفي أحد السجناء الفلسطينيين نتيجة عدم علاج مرضه المزمن، والآخر نتيجة عدم التدخل رغم صراخه لطلب المساعدة لساعات.

وأوضحت واشنطن بوست أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم من بين 13 فلسطينيا من الضفة الغربية وإسرائيل توفوا في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأفادت منظمات حقوق الإنسان عن تدهور خطير في الأوضاع في السجون الإسرائيلية المكتظة وانتشار أعمال العنف.

وفي حديثها للصحيفة، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة هموكيد لحقوق الإنسان ومقرها إسرائيل، جيسيكا مونتيل: العنف في كل مكان، الاكتظاظ، كل سجين قابلناه فقد 30 كيلوغراما من وزنه .

وسجل شهود عيان قيام الحراس بمداهمة جميع الزنازين في العنبر، وتقييد أيدي النزلاء قبل ضربهم.