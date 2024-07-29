عاجل | وزير الخارجية الإسرائيلي: أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل وعليه تذكر كيف انتهى الأمر
29/7/2024-|آخر تحديث: 29/7/202412:37 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
وزير الخارجية الإسرائيلي: أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل وعليه تذكر كيف انتهى الأمر
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: أردوغان يثرثر ويهذي مرة أخرى وهو يشكل خطرا على الشرق الأوسط
يائير لبيد: أردوغان يثرثر ويهذي مرة أخرى وهو يشكل خطرا على الشرق الأوسط
يائير لبيد: على العالم خاصة الناتو إدانة تهديدات أردوغان لإسرائيل وإجباره على إنهاء دعمه لحماس
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة