القسام تبث رسالة موجهة للمقاومة اللبنانية

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسالة مصورة قالت إنها موجهة إلى المقاومة اللبنانية، وتضمنت عرضا لآليات ومدرعات الاحتلال الإسرائيلي المدمرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتضمن المقطع المصور كلمة سابقة لوزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت كان قد توجه بها إلى جنوده مطلع الشهر الجاري، وقال فيها إن الدبابة التي تخرج من رفح يمكنها أن تصل إلى الليطاني، وذلك في سياق تهديده لحزب الله اللبناني بتصعيد المواجهة معه.

وتبعت ذلك مشاهد متسارعة لعمليات استهداف وتفجير آليات ودبابات إسرائيلية في محاور القتال بمدينة رفح وكذلك مشاهد سحب آليات مدمرة من المدينة.

وتضمّن المقطع كذلك رسالة وجهتها كتائب القسام إلى المقاومة الإسلامية في لبنان قالت فيها "هذه مدرعات غالانت التي تخرج من رفح، ونحن على يقين أنكم ستكملون المهمة".

وخُتم المقطع بجملة قالها الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وهي "لن تبقى لكم دبابات".

ومساء أمس الأحد، كلف المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتحديد كيفية مهاجمة حزب الله والتوقيت، وذلك على خلفية حادثة مجدل شمس.

وأول أمس السبت، قُتل 12 شخصا من الطائفة الدرزية -معظمهم أطفال- وأصيب نحو 40 آخرين جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم ببلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وبينما اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالوقوف وراء الهجوم وهدد بالرد عليه نفى الحزب مسؤوليته عن ذلك.