حماس: نتنياهو يتهرب من الوصول لاتفاق بوضع شروط جديدة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الشروط التي أضافها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تمثل تراجعا عما نقله الوسطاء.

وأوضحت الحركة -في بيان الاثنين، تعقيبا على مباحثات روما للتوصل إلى اتفاق- أن شروط نتنياهو تراجع عما نقله الوسطاء كورقة إسرائيلية كانت جزءا من مشروع الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي.

وأضافت الحركة إن "نتنياهو عاد من جديد لإستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة".

والأحد، وصل رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في اجتماع رباعي لبحث تبادل أسرى مع حركة حماس، بمشاركة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وأعلن نتنياهو -الأحد، في بيان- تسليم برنياع الورقة الإسرائيلية إلى الوسطاء، مشيرا إلى أن المفاوضات ستستمر في الأيام المقبلة حول القضايا الرئيسية.

شروط جديدة

ولم يكشف البيان الشروط الجديدة التي تضمنها الرد الإسرائيلي، ولكن القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن وثيقة التوضيحات الإسرائيلية الجديدة تتضمن 3 نقاط أضافها نتنياهو مؤخرا.

وأضافت الصحيفة أن النقاط هي إيجاد آلية لفحص المقاتلين الذين ينتقلون من جنوب قطاع غزة إلى شماله، ومسألة بقاء قوات الجيش الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا (حدود غزة ومصر)، وتلقي قائمة المحتجزين الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم مسبقا.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات عشوائية شنتها إسرائيل.

ونهاية مايو/أيار الماضي، طرح الرئيس الأميركي جو بايدن مقترح اتفاق عرضته عليه إسرائيل، يتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل أسرى وإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى تبادل أسرى.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.