القسام تستهدف نتساريم ومحاولات توغل إسرائيلية جنوب غزة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين قصفا مكثفا لمناطق عدة في قطاع غزة تزامنا مع محاولات جديدة للتوغل البري، بينما أعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف القوات المتوغلة في حي تل الهوى وشرق خان يونس وكذلك غرف القيادة في محور نتساريم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده في المعارك بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب الحصيلة التي سمح الجيش بنشرها، بلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 4234، منها 2165 إصابة منذ بدء الهجوم البري على القطاع.

وقتل 689 من الجنود والضباط الإسرائيليين منذ بدء الحرب، بينهم 329 قتيلا منذ بدء الهجوم البري.

مشاهد لعمليات المقاومة

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت اليوم غرف قيادة قوات الاحتلال في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.

وبثت القسام مشاهد قالت إنها تظهر قصفها لمحور نتساريم بصواريخ "رجوم"، وكذلك للقوات المتمركزة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون.

كما ذكرت كتائب القسام أنها قصفت بقذائف الهاون قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مسجد الظلال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

في الوقت نفسه، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين شرق خان يونس، وفي حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت السرايا إن مقاتليها تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين، أحدهما في محور التوغل بحي تل الهوى، والآخر في محور بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وقد قصفت قوات الاحتلال مناطق عدة اليوم، ففي مدينة غزة قصفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل المدينة، كما شهدت الأحياء الجنوبية الغربية قصفا مدفعيا كثيفا.

إخلاء قسري

وفي وسط القطاع، تعرضت مناطق سكنية لقصف مدفعي، كما أجبر الجيش الإسرائيلي آلاف السكان على إخلاء مناطقهم بدعوى بدء عملية عسكرية في مخيم البريج.

ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في المخيم، وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة حجم الدمار الكبير في المربع الذي يقع بمنطقة "بلوك 12" في المخيم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال نسفت منازل أيضا في حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 22 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم الاثنين.

وفي مدينة خان يونس، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف دوار أبو حميد شرقي المدينة.

قصف قرب مدرسة

كما استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل إثر قصف إسرائيلي استهدفهم صباح اليوم قرب مدرسة الفردوس غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال مجموعة من المدنيين قرب دوار الكويت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر اليوم إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيدا و93 إصابة خلال 4 ساعة.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الحرب وفقا للوزارة إلى 39 ألفا و363 شهيدا، و90 ألفا و923 جريحا.