رئيس وزراء بريطانيا يطالب بخطوات فورية لوقف إطلاق النار بغزة

أبلغ رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بضرورة اتخاذ "خطوات فورية" نحو وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو 10 أشهر على قطاع غزة.

وقال مكتب ستارمر في بيان إن رئيس الوزراء قال "إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف البيان أن ستارمر "كرر دعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي".

والتقى ستارمر مع هرتسوغ في باريس حيث يحضر الاثنان دورة الألعاب الأولمبية.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في السابع من يوليو/تموز، بعد وقت قصير من تولي ستارمر منصبه، "أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى "الضرورة الواضحة والعاجلة لوقف إطلاق النار"، وفقا لبيان سابق للحكومة البريطانية.

دعوات أخرى لوقف الحرب

ويوم الجمعة الماضي، دعا أيضا قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا -في بيان مشترك- إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وعبر القادة الثلاثة في بيانهم عن دعمهم لمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار بغزة في مايو/أيار الماضي.

وقال بايدن حينها إن مقترحه يتكون من 3 مراحل، وينص على وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بقطاع غزة ودخول المساعدات.

وتتوسط الولايات المتحدة وقطر ومصر في محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس تتمحور حول إطار عمل يستند إلى عرض إسرائيلي دعمه بايدن الذي يضغط على الجانبين لحل ما يتبقى من خلافات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.