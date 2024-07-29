حرب المُسيرات تتواصل بين روسيا وأوكرانيا

واصلت روسيا وأوكرانيا إعلاناتهما اليومية عن إسقاط كل طرف طائرات مُسيرة تابعة للجانب الآخر، فبينما أعلنت موسكو إسقاطها 39 مسيرة أوكرانية، قالت كييف إنها أسقطت 9 مسيرات روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين على تليغرام "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة بدون طيار فوق منطقة كورسك ودمرتها، كما دمرت 9 مسيرات فوق منطقة بيلغورود: 3 فوق منطقة فورونيغ، و5 فوق منطقة بريانسك" وكلها محاذية لأوكرانيا.

وأضافت الوزارة أنه "تم تحييد 3 مسيرات أخرى فوق منطقة لينينغراد قرب سان بطرسبورغ، وشجبت "محاولة نظام كييف ارتكاب هجوم إرهابي" ضد الأراضي الروسية.

وقال أندريه سميرنوف القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا -مساء أمس الأحد- إن كييف أطلقت أكثر من 20 مُسيرة على المنطقة في عدة موجات من الهجمات بدأت ليل السبت، وألحقت أضرارا بمستودع للنفط.

وأضاف على تليغرام أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ما لا يقل عن 13 مُسيرة أطلقت من أوكرانيا في وقت متأخر من مساء أمس. وِأشار إلى أن ذلك يأتي بعد تدمير 19 مُسيرة فوق المنطقة خلال النهار. ولم يذكر عدد المسيرات التي أطلقتها أوكرانيا.

وذكر سميرنوف أيضا أن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد حريق في مستودع للنفط في المنطقة أشعله هجوم نفذته أوكرانيا بمسيرات ليل السبت، موضحا أن الهجمات سببت أضرارا طفيفة بمبان سكنية.

ونادرا ما يكشف المسؤولون الروس عن المدى الكامل للأضرار الناجمة عن هجمات أوكرانية.

وعلى الجانب الآخر، قالت القوات الجوية الأوكرانية -على تليغرام، اليوم- إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة دمرت صاروخا موجها من الجو و9 من أصل 10 مسيرات هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وتستهدف كييف بشكل دائم البنية التحتية الروسية للنقل والطاقة وكذلك العسكرية لتعطيل الروس وقدرتهم على تمويل الحرب التي شنتها موسكو بغزو كامل النطاق لأوكرانيا عام 2022. وتقول كييف أيضا إن هجمات المسيرات تأتي ردا على استمرار القصف الروسي.

وتعلن روسيا بشكل شبه يومي تدمير مسيرات أوكرانية أطلقت نحو أراضيها. بينما تؤكد كييف أنها تنفذ هذه الضربات ردا على الغزو الروسي وأنها تستهدف خصوصا منشآت للطاقة وأخرى لوجستية يستخدمها الجيش الروسي لتنفيذ عملياته على الأراضي الأوكرانية.