شككت دول عدة -منها الولايات المتحدة- في نتائج انتخابات الرئاسة الفنزويلية بعد إعلان فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة، في حين أعربت دول أخرى -بينها الصين وروسيا- عن ترحيبها بالنتائج.

من جانبه، رفض ائتلاف المعارضة الفنزويلي النتائج التي أعلنها المجلس الوطني الانتخابي اليوم الاثنين، وأعلن فوز مرشحه إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي كان متقدما في استطلاعات الرأي.

وقال المجلس الوطني الانتخابي إن مادورو حصل على 51.2% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، في حين حصل أوروتيا على 44.2%.

لكن ائتلاف المعارضة أصر على أن أوروتيا حصد 70% من الأصوات، رافضا الأرقام الصادرة عن المجلس الانتخابي.

وقالت زعيم المعارضة ماريا كورينا ماتشادو للصحفيين "نريد أن نقول لكل العالم إن لفنزويلا رئيسا جديدا منتخبا هو إدموندو غونزاليس أوروتيا"، واصفا النتيجة الرسمية بأنها "خدعة أخرى".

أما الرئيس مادورو (61 عاما) فقد توجه بخطاب إلى أنصاره في القصر الرئاسي بعد دقائق من إعلان فوزه، ووعد بتحقيق "السلام والاستقرار والعدالة، السلام واحترام القانون".

وفي ردود الفعل الدولية، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "لدينا مخاوف جدية من أن النتيجة المعلنة لا تعكس إرادة أو أصوات الشعب الفنزويلي"، مضيفا أن "المجتمع الدولي يتابع الوضع عن كثب، وسيتخذ الرد المناسب".

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "ضمان الشفافية التامة في العملية الانتخابية أمر حيوي".

كما أعربت بريطانيا عن مخاوف بشأن الاشتباه بحدوث "تجاوزات" في فرز الأصوات، ودعت فرنسا إلى "شفافية كاملة" لضمان مصداقية الاقتراع.

دعوات لمراجعة كاملة

وفي أميركا اللاتينية، دعت 9 دول إلى "مراجعة كاملة" لنتائج الانتخابات الفنزويلية، ففي بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأرجنتينية طلبت الأرجنتين وكوستاريكا والإكوادور وغواتيمالا وبنما وباراغواي وبيرو وجمهورية الدومينيكان وأوروغواي "مراجعة كاملة للنتائج بحضور مراقبين مستقلين".

من جهتها، شددت البرازيل على "مبدأ السيادة الشعبية الجوهري الذي يتعين احترامه من خلال التثبت بصورة محايدة من النتائج"، وفق بيان لوزارة الخارجية البرازيلية.

من ناحية أخرى، قدمت روسيا والصين وكوبا ونيكاراغوا وهندوراس وبوليفيا التهنئة لمادورو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي إن "الصين مستعدة لتعزيز شراكتنا الإستراتيجية بما يفيد شعبي البلدين بشكل أفضل".

من جانبه، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل "أجريت اتصالا مع أخي مادورو لتهنئته على الانتصار الانتخابي التاريخي".

وكانت انتخابات الأحد نتيجة اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة.

ودفع الاتفاق بشأن الانتخابات الولايات المتحدة إلى تخفيف العقوبات التي فرضتها على فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو عام 2018.