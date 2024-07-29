ترقب وحذر بمطار بيروت مع تصاعد تهديدات إسرائيل بضربة وشيكة

قالت مراسلة الجزيرة في لبنان كارمن جوخدار إن هناك حالة من البلبلة والترقب في مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت في ضوء تصاعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية إلى لبنان عقب حادثة مجدل شمس بالجولان المحتل.

جاء ذلك في تغطية مراسلة الجزيرة لحركة المسافرين في مطار بيروت الدولي والأوضاع التي يشهدها مع إلغاء شركات طيران دولية رحلات جوية من لبنان وإليه.

وأشارت جوخدار إلى أن مطار بيروت يشهد حركة مغادرة ووصول مسافرين في الوقت ذاته، خاصة أن بعض الرحلات التي وصلت كانت قد تأجلت يوم أمس الأحد إلى اليوم الاثنين.

ونبهت إلى حالة الترقب التي تسود المطار إذ ينتظر مسافرون معرفة رحلاتهم التي تم تأخيرها، مضيفة أن بعض الرحلات تم إلغاؤها بالكامل وفق ما يظهر في شاشات المطار.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية أن عدم انتظام مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين في ظل تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.

بدورها، قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية إنها علّقت 5 مسارات جوية من بيروت وإليها تشغلها شركات الخطوط الجوية السويسرية ويورو وينغز ولوفتهانزا حتى 30 يوليو/تموز "إمعانا في الحذر"، في حين أعلنت الخطوط الفرنسية تعليق رحلاتها بين مطار باريس شارل ديغول وبيروت يومي 29 و30 يوليو/تموز الجاري.

وفي السياق ذاته، كشفت مراسلة الجزيرة أن أولى الضربات التي وجهت إلى لبنان في حرب عام 2006 كانت لمطار بيروت الدولي، وهو ما يفسر حالة الترقب الشديدة التي يشهدها المطار.

ولفتت إلى غياب المعطيات بشأن الضربة الإسرائيلية المتوقعة والأهداف التي ستطالها، وما إذا كانت ستقتصر على جنوب لبنان أم تمتد شمالا أو شرقا أو حتى تستهدف العاصمة بيروت.

كذلك هناك تساؤل عن مدة الضربة الإسرائيلية خاصة في ظل حديث تل أبيب عن "أيام قتال"، إضافة إلى رد حزب الله على الاستهداف الإسرائيلي المرتقب، وفق جوخدار.

وأمس الأحد، قال نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب -للجزيرة- إن لبنان لا يريد الحرب، ولكن "إذا سقط ضحايا مدنيون أو استهدفت بيروت وضواحيها فلن نعتبر ذلك ردا مدروسا ومحدودا".

وكانت إسرائيل قد استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت عندما اغتالت -مطلع العام الجاري- نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري في قصف طال أحد مكاتب الحركة.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي -أمس الأحد- إن إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله، وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط، مشيرة إلى أن "مسؤولين بالأجهزة الأمنية أكدوا للقيادة السياسية أن الخطط الموضوعة قابلة للتنفيذ فورا".