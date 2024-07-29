ملك المغرب يعفو عن سجناء بينهم صحفيون ومدانون بالإرهاب

أفاد بيان أصدرته وزارة العدل المغربية مساء الاثنين بأن الملك محمد السادس أصدر أمرا ساميا بالعفو عن عدد من السجناء، معظمهم يقضون عقوبتهم داخل السجون، وبعضهم في حالة سراح.

وجاء في البيان "بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فأصدر أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 2460 شخصا".

وقال البيان إن العفو شمل مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، "بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16".

ووفق تقارير في الصحافة المغربية، شمل العفو الصحفي توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى النشطاء رضا الطاوجني ويوسف الحيرش وسعيدة العلمي ومحمد قنزوز، وذلك بعد قضائهم مددا متباينة من العقوبات السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة.

وقد ألقى العاهل المغربي مساء اليوم الاثنين كلمة وجهها للشعب بمناسبة مرور 25 عاما على اعتلائه العرش.

وخصص الملك معظم كلمته لتداعيات الجفاف على المملكة، إذ أدى لتأخر بعض المشاريع وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا، وقال إنه وجه باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع أي تداعيات سلبية على المواطنين.

وتعهد بأن تعمل السلطات على ضمان ماء الشرب لكل السكان، و"استكمال برنامج السدود".

وفي شأن آخر، قال العاهل المغربي إن "الاهتمام بأوضاعنا يجب ألا ينسينا الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني الشقيق".

وشدد العاهل المغربي على أن إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين.