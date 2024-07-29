قوات الاحتلال تواصل الاقتحامات والاعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الاقتحامات لعدد من القرى والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، دهمت خلالها بيوتا للمواطنين الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم، ضمن اعتداءاتها التي كثفتها منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال انسحبت من مدينة أريحا شرقي الضفة بعد اعتقالها شابين فلسطينيين بعد أن اقتحمتها بآليات عسكرية.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية يتما جنوبي مدينة نابلس، كما اقتحمت أيضا بلدة جماعين جنوبي نابلس ودهمت عددا من المنازل هناك.

وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت جنودا وآليات داخل مخيم الدهيشة في بيت لحم وشنت حملة اعتقالات، كما اقتحمت مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم الاثنين، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة، ودهمت عدة أحياء دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية وانتشارها في محيط عدد من القرى والبلدات جنوب المحافظة. وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت صباح اليوم 7 مواطنين فلسطينيين جنوب بيت لحم.

وحسب وكالة "وفا"، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم شابا من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، وأوضحت مصادر محلية للوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب براء شريف شحرور بعد مداهمة منزله في الضاحية.

وفي قرية الديرات شرق مدينة يطا جنوبي محافظة الخليل، حطم مستوطنون إسرائيليون سيارة مواطن فلسطيني في قرية الديرات شرق مدينة يطا جنوبي محافظة الخليل.

وكان المستوطنون المسلحون قد سرقوا السيارة وحاولوا نقلها إلى مكان آخر، لكن الأهالي تصدوا لهم واستعادوا السيارة.