ألمانيا تتحدى تهديدات بوتين النووية

قالت الحكومة في برلين -اليوم الاثنين- إنها لن ترضخ "للترهيب" وذلك ردا على تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس باستئناف إنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى حال نشر الولايات المتحدة صواريخ في ألمانيا أو أي مكان في أوروبا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر خلال مؤتمر صحفي "لنكن واضحين، لن ترهبنا تصريحات كهذه".

وأضاف فيشر "هذا النوع من الصواريخ تم تطويره ونشره بالفعل منذ فترة طويلة من قبل روسيا، وما نخطط له الآن هو رد لردع استخدام هذه الأسلحة ضد ألمانيا أو أهداف أخرى".

وسبق أن أعلنت واشنطن وبرلين أوائل يوليو/تموز الجاري أن "النشر المتقطع" للصواريخ الأميركية بعيدة المدى في ألمانيا، بما في ذلك صواريخ توماهوك كروز، سيبدأ عام 2026.

وخلال عرض بحري في سانت بطرسبرغ أمس، هدد الرئيس الروسي بإعادة إطلاق إنتاج الأسلحة النووية متوسطة المدى. وقال "سنعتبر أنفسنا محررين من وقف أحادي الجانب تم تبنيه سابقا لنشر قدرات الضربة المتوسطة والقصيرة المدى".

وأضاف بوتين أن "تطوير عدد من هذه الأنظمة في روسيا الآن في المراحل النهائية وسنتخذ تدابير مماثلة في نشرها، مع الأخذ في الاعتبار تصرفات الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية في أوروبا ومناطق أخرى من العالم".

وكانت مثل هذه الصواريخ -التي يتراوح مداها ما بين 500 و5500 كيلومتر- موضوع معاهدة للحد من الأسلحة وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق عام 1987.

وخلال عام 2019 انسحبت كل من واشنطن وموسكو من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، واتهمت كل منهما الأخرى بانتهاكها.