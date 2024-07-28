هيئة فلسطينية: محاولات انتحار بسجن عوفر بسبب "وحشية السجانين"

كشفت هيئة فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، أمس السبت، عن 7 محاولات انتحار لأسرى في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي وسط الضفة الغربية بسبب "وحشية السجانين وظروف الاعتقال القاسية".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، في بيان، إن "هناك 7 محاولات انتحار لأسرى، بسبب سوء ظروف الاعتقال ووحشية السجانين واستهدافهم بسلاح التجويع والإهمال الطبي، حيث أصبح الأسرى يفضلون الموت والاستشهاد على هذه الحياة البائسة".

وأضافت نقلا عن أحد محاميها (لم تسمه) والذي زار السجن حديثا قوله، إن إدارة سجن عوفر "ما زالت مستمرة بحملتها الشرسة ضد الأسرى منذ السابع من أكتوبر الماضي، بل أصبحت تبتكر طرقا ووسائل جديدة لتضييق الخناق على الأسرى وقتلهم ببطء".

وأشار محامي الهيئة إلى أن "الأسرى يتعرضون للضرب أثناء الاعتقال وفي السجن، خاصة إذا تأخروا عن العدّ ولم يستيقظوا على الوقت وهو الساعة الرابعة فجرا من كل يوم، حيث يتم سحب الفِراش وضرب الأسير والتنكيل به".

وأشار إلى حالة الأسير عمرو أبو خليل وهو مريض سرطان يتلقى جلسات علاج بالكيماوي، وكشف أنه "في موعد إحدى الجلسات تم إلغاؤها وتعرض الأسير للضرب وأرجع إلى السجن".

اعتقال أطفال

في سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك مع نادي الأسير (أهلي)، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 6 فلسطينيين منذ مساء السبت وحتى صباح الأحد بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلى أكثر من 9845، وفق البيان.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة مخلفا 592 شهيدا إضافة إلى نحو 5400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق، حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.