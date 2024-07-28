هنية يحدد 3 أغسطس يوما لنصرة غزة بالتظاهر في العالم

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، الأحد، إلى مظاهرات ومسيرات في الدول العربية والإسلامية والعالم في الثالث من أغسطس/آب القادم، معلنا ذلك التاريخ "يوما وطنيا وعالميا" لنصرة غزة والأسرى في سجون إسرائيل.

ووفق بيان نشرته الحركة عبر حسابها على منصة تليغرام، فقد دعا هنية لأن "يكون يوم الثالث من أغسطس/آب القادم، يوما وطنيا وعالميا نصرة لغزة والأسرى".

وشدد على ضرورة "المشاركة الشعبية الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية الفاعلة فيه، وعلى ديمومة كل أشكال التظاهر والمسيرات واستمرارها بعد الثالث من أغسطس/آب، حتى إجبار الاحتلال الصهيوني على وقف عدوانه وجرائمه، ضد شعبنا وضد أسرانا في سجون الاعتقال النازية".

مواجهة الصمت الدولي

وقال هنية: "نتطلّع لأن يكون يوم الثالث من (أغسطس) آب يوما محوريا ومشهودا وفاعلا في كل ربوع فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات، وفي عالمنا العربي والإسلامي، ولدى كل الأحرار في العالم، من أجل نصرة أهلنا في قطاع غزة وأسرانا الأحرار في سجون الاحتلال".

وأضاف: "يأتي هذا الإعلان في ظل الصمت والعجز الدولي في وقف هذه الحرب العدوانية ضد شعبنا وأسرانا، والانحياز والدعم والشراكة الكاملة للإدارة الأميركية في هذا العدوان، وفشل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، في تحمّل مسؤولياتها في تقديم الدعم والإسناد ونصرة شعبنا في قطاع غزة وأسرانا في سجون العدو الصهيوني".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.