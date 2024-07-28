موسكو تعلن السيطرة على بلدتين شرق أوكرانيا وحريق نفطي بروسيا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها سيطرت على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا، مواصلة تقدمها ببطء على الجبهة ضد خصم أقل تجهيزا وعددا، في حين اندلع حريق بمستودع للنفط في كورسك الروسية، بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع القول إن القوات الروسية سيطرت على قريتي بروغريس ويفينيفكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، حيث تدور غالبية المعارك.

وكان الجيش الروسي أعلن، أمس السبت، السيطرة على قرية لوزوفاتسكي الواقعة في المنطقة نفسها.

وبدأت روسيا تكتسب مزيدا من المساحات منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد الكبير في صيف 2023، وسقوط أفدييفكا في فبراير/شباط.

وتواجه القوات الروسية جيشا أوكرانيا يفتقر إلى الأسلحة والذخيرة مع تراجع المساعدات الغربية، ويعاني صعوبات في التجنيد.

وتدمّر روسيا الدفاعات الأوكرانية بالقنابل الجوية الموجهة، وهي سلاح مدمر يُطلق من الطائرات ومن الصعب مواجهته.

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا أطلقت الأسبوع الماضي نحو 700 قنبلة جوية موجهة وأكثر من 100 طائرة مسيّرة مفخخة من طراز "شاهد".

حريق نفطي

من ناحية ثانية، اندلع حريق اليوم بمستودع للنفط في كورسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا، بعد هجوم بمسيّرات أوكرانية لم يسفر عن سقوط ضحايا، حسبما أكد حاكم المنطقة أليكسي سميرنوف، الذي أضاف أن عمّال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق.

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا تستهدفان منطقة نيجني-نوفغورود شرقي موسكو.

وتشنّ أوكرانيا، التي تواجه هجوما روسيا منذ أكثر من عامين وشهدت تدمير بنيتها التحتية للطاقة، بسبب قصف روسي متواصل، ضربات بطائرات من دون طيار في عمق الأراضي الروسية، تستهدف خصوصا منشآت للطاقة وأخرى لوجستية يستخدمها الجيش الروسي لتنفيذ عملياته على الأراضي الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن 5 طائرات مسيرة دمرت فوق منطقة بيلغورود واثنتين فوق منطقة كورسك، وكلاهما متاخم لأوكرانيا.