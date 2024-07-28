موجة حر "قاسية" تجتاح المغرب خلال الأيام المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في المغرب اليوم الأحد موجة حر "قاسية" تتراوح بين 42 و47 درجة ابتداء من بعد غد الثلاثاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة.

واعتبرت المديرية العامة للأرصاد الجوية (حكومية) -في بيان لها- أنه من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و47 درجة بأقاليم بني ملال والفقيه بني صالح وتاونات وسطات وخريبكة (شمال) وتازة وجرسيف (شرق).

كما توقعت المديرية أن تبلغ هذه الموجة، ابتداء من الأربعاء إلى غاية الجمعة، أقاليم أسا الزاك وبوجدور والسمارة وطاطا (جنوب) وتارودانت (وسط).

يشار إلى أن الوكالة المغربية للمياه والغابات (حكومية) كانت قد توقعت في مايو/أيار الماضي تزايد خطر نشوب حرائق في الغابات أثناء صيف العام الجاري، نظرا لظاهرة الجفاف التي تضرب البلاد للعام السادس على التوالي، واستمرار موجات الحرارة بعموم البلاد‪.