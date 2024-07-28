"السهم الأحمر" يستهدف "النمر".. المقاومة تخوض معارك من المسافة صفر بغزة

تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدن غزة وخان يونس ورفح، في الوقت الذي تستمر فيه قوات الاحتلال في التوغل بتل الهوى والصبرة، واستهداف مخيم للنازحين بالمواصي سقط على إثره شهداء بينهم أطفال.

فقد بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورا قالت إنها لاستهداف ناقلة جند إسرائيلية شرقي مدينة خان يونس بعبوة شواظ، كما أعلنت قنص جندي إسرائيلي، واستهداف القوات المتوغلة بقذائف هاون.

أما في جنوب القطاع، فقد أعلنت القسام استهداف قوة هندسة إسرائيلية راجلة بعبوة "رعدية" مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح، واستهداف ناقلة جند "نمر" إسرائيلية بصاروخ موجّه من نوع "السهم الأحمر" قرب برج الحسام في تل السلطان.

وأعلنت القسام أن مقاتليها جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة، حيث استهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين بقذائف هاون.

كما استهدفوا ناقلة نمر، وقوتين إسرائيليتين وأوقعوا أفرادهما بين قتيل وجريح، وذلك في محيط مسجد البراء بن عازب بتل الهوى أيضا.

وأعلنت القسام تَجدُّد استهداف قوات الاحتلال في محيط الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وفي محور نتساريم استهدف مقاتلو القسام أكثر من مرة غرف قيادة الاحتلال بصواريخ "رجوم" عيار 114 مليمترا.

وفي منطقة جحر الديك وسط القطاع، أعلنت كتائب القسام استهداف القوات المتوغلة بقذائف الهاون.

قصف مستوطنات

من جهتها، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صورا قالت إنها لقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت أن مقاتليها قصفوا برشقات صاروخية وقذائف هاون من العيار الثقيل كيبوتس وموقع "ناحل عوز" العسكري و"سديروت" ومستوطنات في غلاف غزة.

كما قصفوا بقذائف هاون وصواريخ 107 جنود الاحتلال وآلياته في موقع "أبو عريبان" بمحور نتساريم.

وأعلنت أيضا استهداف رافعة عسكرية إسرائيلية ومحيطها في منطقة الزنة بمحور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأكد مقاتلو سرايا القدس هبوط مروحية إسرائيلية في المكان لإجلاء القتلى والمصابين بعد احتراق الرافعة ومحيطها.

وفي مقبرة بني سهيلا شرق خان يونس أعلنت سرايا القدس قصف جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة بقذائف الهاون النظامي، فضلا عن استهداف مروحية إسرائيلية بأسلحة رشاشة خلال تحليقها على ارتفاع منخفض في سماء منطقة الزنة شرق خان يونس.

وفي جنوب دير البلح وسط القطاع أعلنت سرايا القدس قصف جنود الاحتلال وآلياته في محيط صالة "ريم" بقذائف هاون "عيار 60".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي من لواء المدرعات بجروح خطيرة اليوم في معارك جنوبي قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق مقتل جندي متأثرا بجروح أُصيب بها قبل أسبوع جنوبي قطاع غزة، وقال إن قواته تواصل تنفيذ غارات جوية في مختلف أنحاء القطاع على عشرات الأهداف الأمنية، ومن بينها مبانٍ عسكرية وخلايا مسلحة وبنى تحتية.

وأضاف الجيش، في بيان، أنه استهدف منصة إطلاق قذائف صاروخية بمنطقة حي الزيتون، كما عثر على وسائل قتالية عديدة في منطقة خان يونس.

توغلات إسرائيلية

وتستمر لليوم الثالث على التوالي عمليات التوغل الإسرائيلي والقصف المدفعي في الأطراف الجنوبية لحيي تل الهوى والصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بتواصل القصف المدفعي على حي الشيخ عجلين وتل الهوى والزيتون والشجاعية، كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بناية في حي الصبرة.

وتتواجد الآليات الإسرائيلية في محيط مسجد البراء بمنطقة تل الهوى وعمليات تجريف للمنطقة، مع تمركز عدد من الآليات والجرافات بجوار دوار الدحدوح ومنطقة برشلونة ومحيط مستشفى القدس، وامتداد شارع 8 جنوب مدينة غزة.

وأفاد المراسل بأن قوات الاحتلال تمنع دخول شاحنات المواد الغذائية لليوم 81 على مدينة غزة وشمال القطاع.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 17 شهيدا وصلوا لمجمع ناصر الطبي بخان يونس، اليوم، من بينهم شهداء سقطوا في قصف استهدف خيمة نازحين في المواصي غرب المدينة، والتي سبق للجيش الإسرائيلي أن صنفها بـ"الآمنة".

وكان المستشفى الكويتي التخصصي أكد وصول 3 شهداء بينهم طفلة رضيعة وعدد من الإصابات، بسبب استهداف طائرات الاحتلال لخيام النازحين في شارع الإسطبل بمواصي خان يونس.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة عدد آخر إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، وأضاف المراسل أن معظم الشهداء من الأطفال والنساء.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة في القطاع بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في حق العائلات بقطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 66 شهيدا، و241 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 39 ألفا و324 شهيدا، و90 ألفا و830 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.