قوات الاحتلال تحاصر مخيم بلاطة وتشتبك مع عناصر المقاومة

أكد مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية، وأعلنت فصائل المقاومة خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في المخيم.

وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال تحاصر مخيم بلاطة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات جديدة إلى المنطقة.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أن مقاتليها ومقاتلي كتائب شهداء الأقصى وفصائل المقاومة الأخرى يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال، وأكد أن قوات الاحتلال أطلقت النار على طواقم الإسعاف لمنعها من تنفيذ مهامها في المخيم.

شاهد .. جرافة الاحتلال تقوم بتخريب وتدمير ممتلكات المواطنين في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس pic.twitter.com/itiMetjWhh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 27, 2024

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن اقتحام قوات الاحتلال للمخيم هو الرابع خلال 24 ساعة، وتحدثت عن إطلاق نار كثيف وانتشار القناصة ووصول المزيد من التعزيزات ترافقها جرافة لقوات الاحتلال.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها لتعزيزات عسكرية باتجاه المخيم، وأخرى يسمع فيها أصوات إطلاق نار قالوا إنها لاشتباكات بين عناصر المقاومة ومسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي انسحب في وقت متأخر من مساء أمس السبت، من مخيم بلاطة، بعد اقتحام دام ساعات، أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات، وفق شهود عيان ومصادر طبية فلسطينية.

وبالتزامن مع الحرب على غزة، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة مخلفا 592 شهيدا إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.