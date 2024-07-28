عاجل | الرئيس الإيراني: يجب أن تعلو مكانة إيران بالمنطقة وأن تتمتع بهوية إسلامية وثورية وملهمة للمنطقة والعالم
عاجل | المرشد الإيراني: الاحتلال الإسرائيلي عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين
عاجل | المرشد الإيراني: قضية فلسطين وغزة أصبحت قضية عالمية وحاضرة في كل مكان
عاجل | المرشد الإيراني: لدينا عدة دول جارة ونؤكد على علاقتنا الجيدة معها ومن أولوياتنا توسيع حضورنا الدبلوماسي
عاجل | المرشد الإيراني: يجب أن نتعامل بشكل ناشط ومؤثر وليس انفعاليا بشأن الأحداث الدولية والإقليمية
عاجل | المرشد الإيراني: أوصي الحكومة الجديدة بمراعاة أولويات البلاد والوضع الاقتصادي يحتاج إلى متابعة ضرورية وسريعة
عاجل | المرشد الإيراني: نوصي بتعامل بناء بين أركان النظام من ضمنهم القوات المسلحة والبرلمان والحكومة والقضاء
عاجل | الرئيس الإيراني: يجب أن تعلو مكانة إيران بالمنطقة وأن تتمتع بهوية إسلامية وثورية وملهمة للمنطقة والعالم
عاجل | الرئيس الإيراني: نعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لإيران
عاجل | الرئيس الإيراني: يجب أن نقضي معا على الهواجس التي تقلق الشعب الإيراني
التفاصيل بعد قليل..