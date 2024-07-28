عاجل | المرشد الإيراني: الاحتلال الإسرائيلي عصابة إجرامية من القتلة والإرهابيين

عاجل | المرشد الإيراني: قضية فلسطين وغزة أصبحت قضية عالمية وحاضرة في كل مكان

عاجل | المرشد الإيراني: لدينا عدة دول جارة ونؤكد على علاقتنا الجيدة معها ومن أولوياتنا توسيع حضورنا الدبلوماسي

عاجل | المرشد الإيراني: يجب أن نتعامل بشكل ناشط ومؤثر وليس انفعاليا بشأن الأحداث الدولية والإقليمية

عاجل | المرشد الإيراني: أوصي الحكومة الجديدة بمراعاة أولويات البلاد والوضع الاقتصادي يحتاج إلى متابعة ضرورية وسريعة

عاجل | المرشد الإيراني: نوصي بتعامل بناء بين أركان النظام من ضمنهم القوات المسلحة والبرلمان والحكومة والقضاء

عاجل | الرئيس الإيراني: يجب أن تعلو مكانة إيران بالمنطقة وأن تتمتع بهوية إسلامية وثورية وملهمة للمنطقة والعالم

عاجل | الرئيس الإيراني: نعمل على تعزيز القدرات الدفاعية لإيران

عاجل | الرئيس الإيراني: يجب أن نقضي معا على الهواجس التي تقلق الشعب الإيراني

التفاصيل بعد قليل..