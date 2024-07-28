إسرائيل تقصف البقاع وتتوعد حزب الله "بدفع الثمن"

أعلنت إسرائيل -اليوم الأحد- أنها رفعت جاهزيتها إلى المستوى التالي للقتال في الشمال، وتوعدت حزب الله "بدفع الثمن" ردا على مقتل وإصابة العشرات جراء سقوط صاروخ في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وبالتزامن نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على البقاع وجنوب لبنان.

وزار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت صباح اليوم قرية مجدل شمس الدرزية في الجولان، وقال إن حزب الله هو المسؤول عن الهجوم وسيدفع الثمن، بحسب تعبيره.

وأضاف أن إسرائيل ستتصرف بقوة عند الضرورة، وستستعمل كل الوسائل لإعادة سكان الشمال إلى ديارهم.

وفي تصريحات متزامنة، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي إن الجيش رفع جاهزيته إلى المستوى التالي للقتال في الشمال، وقال إن الصاروخ الذي أطلقه حزب الله على مجدل شمس من نوع "فلق" برأس حربي يزن 53 كيلوغراما.

وكانت إسرائيل اتهمت مساء أمس السبت حزب الله بإطلاق صاروخ على القرية أسفر -وفق أحدث حصيلة- عن مقتل 12 شخصا وإصابة 40 آخرين حالة 17 منهم خطرة، ولكن الحزب نفى مسؤوليته عن القصف.

⚠️الاحداث الـ6 ساعات الماضية: – طيران حربي إسرائيلي يدخل أجواء سهل البقاع – مصادر محلية ضربات مكثفة على معقل حزب الله في البقاع قرب الطرية – انقطاع الكهرباء في عدة مناطق في لبنان -غارات إسرائيلية على منطقة الخيام في جنوب لبنان -(وانباء غير مكتملة)

عن قصف في منطقة الأبراج… pic.twitter.com/a4L4sDFYoL — (هِمّه) Himma (@Himma0099) July 28, 2024

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف خلال ساعات الصباح والليل مخابئ أسلحة وبنى تحتية في البقاع (شرق) وفي شبريحا وبرج الشمالي وكفركلا ورب ثلاثين والخيام وطير حرفا بجنوب لبنان.

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن طائرات إسرائيلية شنت غارات على بلدة العباسية جنوبي لبنان ومحيط بلدة برج الشمالي، كما استهدفت بلدة الخيام بغارتين جويتين. وقد تسبب القصف الإسرائيلي في اندلاع حرائق وأضرار في ممتلكات المدنيين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتبادل حزب الله وإسرائيل قصفا عبر الحدود أسفر عن مقتل نحو 400 شخص في الجانب اللبناني وأكثر من 40 في الجانب الإسرائيلي، وأثار حادث مجدل شمس مخاوف من مواجهة شاملة.

بين نفي حزب الله مسؤوليته وتأكيد الجيش الإسرائيلي.. الإسعاف الإسرائيلي يقول إن 10 أشخاص قتلوا جراء سقوط صاروخ في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، تفاصيل ما جرى على الخريطة التفاعلية مع سلام خضر#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/ntcMT8plji — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 27, 2024

إسرائيل تتهدد

وبعيد حادث مجدل شمس الدرزية الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه وقع في ملعب لكرة القدم وضحاياه كانوا أطفالا، تواترت التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة هي الأقسى لحزب الله منذ بدء المواجهات قبل نحو 10 أشهر.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي أصاب الملعب في مجدل شمس إيراني من نوع "فلق 1" وأن حزب الله أطلقه من شمال قرية شبعا بجنوب لبنان.

لكن حزب الله أصدر منذ مساء أمس بيانا نفى فيه أي علاقة له بالحادث على الإطلاق، واصفا التصريحات الإسرائيلية بالادعاءات الكاذبة.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤول أميركي أن مسؤولين في حزب الله أبلغوا الأمم المتحدة بأن الحادث كان نتيجة سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي مضاد للصواريخ على ملعب لكرة القدم بمجدل شمس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلص مدة زيارته إلى الولايات المتحدة وعجل بعودته، وقال في تسجيل مصور إنه أجرى مشاورات أمنية بعد الهجوم على مجدل شمس بالجولان، وتوعد حزب الله بدفع ثمن باهظ.

من جانبه، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، خلال لقائه قيادات عربية في بلدة مجدل شمس، إن الجيش سيوجه ضربة قوية لحزب الله، وطالب السكان بالتزام تعليمات الجيش والجبهة الداخلية.

وفي حين قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حزب الله تجاوز الخطوط الحمر وإن إسرائيل تقترب من حرب شاملة معه، ذكر مصدر إسرائيلي أن الرد سيكون قاسيا لكن دون الانجرار إلى حرب شاملة.

وفي الإطار، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل ستضرب حزب الله في كل مكان تحتاج لضربه فيه، بحسب تعبيره. أما وزير الداخلية موشي أربل فقال إن الرد على هجوم مجدل شمس يجب ألا يكون أقل من الرد على هجوم الحوثيين على تل أبيب.

وطالب وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في حين دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نتنياهو لشن حرب على الحزب بشكل فوري.

وليد جنبلاط: نحن بالمرصاد للعدو إلى جانب المقاومة#حرب_غزة pic.twitter.com/vCW82NpAjn — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 27, 2024

ضبط النفس

في غضون ذلك، حذر مسؤولون أمميون من أن تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي قد يقود المنطقة إلى كارثة تفوق التصور.

ودعا منسق الأمم المتحدة الخاص إلى لبنان وقائد قوة حفظ السلام الأممية (يونيفيل) للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

وكانت الحكومة اللبنانية أصدرت بعيد حادث مجدل شمس بيانا قالت فيه إن "استهداف المدنيين يعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية"، داعية إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية على كل الجبهات".

وفي لبنان أيضا، قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إن استهداف المدنيين مرفوض ومدان سواء كان في فلسطين أو الجولان المحتلين أو في جنوب لبنان.

وحذر جنبلاط مما وصفها بمساعي إسرائيل الرامية إلى إشعال الفتن وتفتيت المنطقة واستهداف مكوناتها.

وفي ردود الفعل الإقليمية، قالت إيران إنها لا تتوقع أن تشن إسرائيل حربا شاملة على لبنان.

دوليا، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق دولي في حادث مجدل شمس.

وندد البيت الأبيض بالهجوم على مجدل شمس، بينما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة جدا من أن يؤدي هجوم مجدل شمس إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي لافروف اليوم تعليقا على سقوط قتلى بالجولان إن بلاده تدين كل الهجمات الإرهابية، مؤكدا وقوفه إلى جانب المقاومة والمقاومين الذين يواجهون الاحتلال والإجرام الإسرائيليين.