الدويري: أنفاق غزة لا تزال لغزًا محيرًا للاستخبارات الإسرائيلية والأميركية

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية لم تستطع حتى الآن الوصول إلى حقيقة شبكة أنفاق المقاومة بقطاع غزة، مشيرا إلى أن الأنفاق تعتبر الملاذ الرئيس لعناصر المقاومة الذين يخرجون منها لينفذوا العمليات القتالية ثم يعودوا للاختباء فيها.

وأرجع عودة الاحتلال للتوغل في تل الهوى للمرة السادسة إلى أنه لم يحقق أهدافه خلال الـ5 مرات الماضية التي دخل فيها إلى المنطقة.

كما اعتبر -خلال فقرة التحليل العسكري للحرب على غزة- هذا التوغل دليلا على كذب ادعاءات الاحتلال بتفكيك مقدرات المقاومة.

وأوضح الدويري أن المقاومة لا تزال تقاتل بنفس الزخم والشراسة مشيرا إلى أنها نفذت 8 عمليات ضد الاحتلال يوم الجمعة، و4 عمليات السبت مما يؤكد أنها لا تزال قادرة على المبادرة وأن الاحتلال كان يكذب حين يعلن أنه نجح في إضعاف أو تدمير مقدرات المقاومة.