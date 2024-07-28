الإمارات تنفي العثور على جوازات إماراتية بمواقع قتالية بالسودان

نفت الإمارات العربية المتحدة تقارير تحدثت عن العثور على صور لجوازات سفر إماراتية في حطام مركبة عسكرية تابعة لـقوات الدعم السريع في السودان.

وقال بيان لمندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة إن 5 من جوازات السفر الستة تخص وفدا من المنظمة الخيرية الدولية -ومقرها الإمارات- ذهب الى السودان في مايو/أيار 2022.

وأضاف البيان أنه لم يتم تقديم صور للأجزاء الأخرى من جوازات السفر الستة لإثبات الادعاءات.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد ذكرت أن جوازات سفر تم العثور عليها في مواقع القتال في السودان تشير إلى أن الإمارات تنشر سرا قوات على الأرض في الحرب المستمرة هناك.