إيران تحذر إسرائيل: أي مغامرة في لبنان ستوسع رقعة الحرب

حذرت إيران إسرائيل اليوم الأحد من مغبة مهاجمة لبنان بعد أن حمّلت تل أبيب حزب الله مسؤولية قصف قرية مجدل شمس الدرزية في الجولان السوري المحتل، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، وهددت برد قاس من خلال عمل عسكري واسع.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أصدره المتحدث باسمها ناصر كنعاني إن طهران "تحذر من تداعيات غير متوقعة لأي مغامرات جديدة من الكيان الصهيوني تجاه لبنان بذريعة حادث مجدل شمس".

وأضاف البيان أن "أي خطوة حمقاء من جانب الكيان الصهيوني يمكن أن تؤدي لتوسيع رقعة الأزمة والحرب بالمنطقة".

وتابعت الخارجية الإيرانية أن إسرائيل تسعى عبر طرح سيناريوهات وهمية إلى تشويش الرأي العام بشأن جرائمها في غزة، مشيرة إلى أن حزب الله اللبناني نفى مسؤوليته عن قصف قرية مجدل شمس في الجولان المحتل.

سيغوصون في مستنقع

وفي الإطار نفسه، حذر القائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي القادة الإسرائيليين من أنهم سيغوصون في مستنقع أخطر من مستنقع غزة في حال أقدموا على مهاجمة لبنان.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بتوجيه ضربة قوية لحزب الله بزعم مسؤولية عن حادث مجدل شمس.

وكان السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني قال أمس السبت عبر منصة إكس إنه لا يتوقع أن تشن إسرائيل حربا على لبنان والمنطقة بسبب ما سماها "معادلات القوة المفروضة"، وأكد أن طهران لا تريد تلك الحرب ولا تخشاها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت إيران إنها لن تتوانى في الدفاع عن لبنان ضد أي مغامرة إسرائيلية.