مواجهات في بيت لحم بعد محاولات اعتقال نفذتها أجهزة السلطة

أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين مواطنين وعناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمدينة بيت لحم، في ظل توتر متزايد عقب محاولة اعتقال أجهزة الأمن مطاردين بالضفة الغربية.

وقالت المصادر إن المواجهات اندلعت مع مرور مظاهرة قرب مقر حرس الرئاسة، وأوضحت أن المظاهرة خرجت من مخيم الدهيشة دعما وإسنادا للمقاومة وتنديدا بمحاولة الأجهزة الأمنية اعتقال مطاردين بالضفة الغربية.

وكانت مصادر محلية بالضفة الغربية أفادت بقيام مجموعة من المحتجين بإغلاق شوارع بالإطارات المشتعلة في مدينة طوباس بعد محاولة أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقال أحد الشبان المطاردين من عناصر كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

اشتداد المواجهات بين مقـ..ــاومين والأجهزة الأمنية في طوباس pic.twitter.com/na7tMsIodD — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 26, 2024

وأفادت المصادر بأن أفراد الأمن حاصروا مكان وجود الشاب في محاولة لاعتقاله، لكنه تمكن من الهرب، وقال مراسل الجزيرة إن محافظ طوباس رفض التعليق عند الاتصال به لاستفساره بشأن الأحداث الجارية.

وفي وقت سابق الجمعة، أكدت مصادر -للجزيرة- أن مواطنين تمكنوا من إخراج قائد كتيبة طولكرم محمد جابر أبو شجاع في مستشفى ثابت ثابت الحكومي حيث كانت تحاصره أجهزة الأمن الفلسطينية، وسط دعوات من فصائل المقاومة للنفير نحو المستشفى لفك حصاره.

ودعت "سرايا القدس-كتيبة طولكرم"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبر صفحتها في تليغرام، "للنفير العام وفك الحصار عن قائد الكتيبة"، مضيفة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حاصرته أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ثابت ثابت بطولكرم.

وتعرض المقاوم الفلسطيني لمحاولات اغتيال متعددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان أبرزها في أبريل/نيسان الماضي، حين خرج محمولا على الأكتاف خلال تشييع جثامين شهداء في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، وذلك بعد أيام من إعلان اغتياله في اجتياح إسرائيلي واسع للمخيم امتد أكثر من 50 ساعة، واستشهد فيه 14 فلسطينيا.