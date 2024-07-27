عشرات القتلى والجرحى بالجولان وإسرائيل تتوعد حزب الله

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت مقتل 10 أشخاص جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في ملعب لكرة القدم بالجولان السوري المحتل، كما تحدثت عن سقوط عشرات المصابين، وبينما نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، توعده الاحتلال برد قاس ودراماتيكي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 10 فتية إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان. وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 30 مصابا بينهم 7 في حالة حرجة سقطوا إثر سقوط الصاروخ.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الإسعاف الإسرائيلي أن 30 شخصا أصيبوا في الهجوم على مجدل شمس وأن "الوضع مأساوي للغاية".

وأظهرت مشاهد نشرتها صفحات إخبارية إسرائيلية عبر تليغرام، انتشار أفراد من الشرطة والإسعاف الإسرائيلي في موقع سقوط الصاروخ.

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كما قال موقع "والا" الإسرائيلي إن طائرات ومروحيات تملأ سماء شمالي البلاد، وطُلب من سكان الجولان البقاء بالمناطق المحمية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن 11 جريحا بينهم 5 حالتهم خطيرة نقلوا للمستشفيات جراء سقوط مسيرة من جنوب لبنان شمال هضبة الجولان.

واجهت صعوبة

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن تحقيقا أوليا يشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوي واجهت صعوبة في اعتراض الصواريخ بمجدل شمس بالجولان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن "مجدل شمس لم تكن جاهزة لهجوم صعب ولم يتم إجلاء سكانها وليست محصنة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يجري مشاورات أمنية من واشنطن بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس".

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيليةعن مسؤول مقرب من نتنياهو قوله إن الهجوم على مجدل شمس سيقود لتحول دراماتيكي في المواجهات بالشمال.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت يجري مشاورات مع قادة الجيش بعد القصف في الجليل والجولان.

كما نقلت القناة الـ12 عن وزير الخارجية يسرائيل كاتس قوله إن "حزب الله تجاوز الخطوط الحمر".

وقال موقع "والا" إن بلدات بقضاء حيفا نبهت السكان أن تغييرات قد تطرأ على تعليمات الجبهة الداخلية في الساعات المقبلة.

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين عسكريين أن الرد على هجوم مجدل شمس "سيكون واسعا ومضطرون لبحث الذهاب إلى الحرب".

وفي حين أكد أن إسرائيل تقترب من حرب شاملة مع الحزب، فإنه قال "لا شك أننا سندفع ثمنا، لكن حزب الله سيدفع ثمنا أكبر". وقال مصدر أمني إسرائيلي لهيئة البث إن "ما وقع لن يمر وسيكون ردنا قاسيا".

حزب الله ينفي

وبينما نفى مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف لرويترز "بشكل قاطع الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل إعلام العدو عن استهدافنا مجدل شمس"، نقلت رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن "حزب الله هو من أطلق الصاروخ الذي سقط على ملعب لكرة القدم في الجولان".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ذلك بقوله إن "حزب الله يقف وراء إطلاق قذيفة صاروخية على ملعب كرة قدم في مجدل شمس بالجولان".

كما قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس إن "الوقت حان لإبرام صفقة تبادل" مع المقاومة في غزة "وتوجيه التصعيد إلى الجبهة الشمالية".

كما موقع والا عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه "يطلب من رئيس الوزراء شن حرب على حزب الله فورا".

بدورها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أن نتنياهو يدرس اختصار زيارته لواشنطن في أعقاب أحداث مجدل شمس، كما نقلت القناة 13 أن نتنياهو أمر مرافقيه بالاستعداد للعودة إلى إسرائيل بأسرع وقت ممكن عقب الهجوم.

تصريحات هاغاري

وفي أول تعليقات رسمية على الهجوم، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري إن "ما حدث في مجدل شمس خطير جدا وسوف نرد بما يتوافق"، مضيفا " نجهز ردا ضد حزب الله".

وأوضح أن معلومات الجيش تشير إلى أن حزب الله مسؤول عن إطلاق صاروخ بملعب كرة قدم في مجدل شمس "وهو حدث صعب".

واشار إلى "تحذير سكان مجدل شمس في السابق لكننا نحقق بشكل شفاف وعميق بشأن الحادث"، وقال إن جميع القتلى في مجدل شمس هم من الأطفال.

وقال هاغاري إنه تم إطلاق صاروخ واحد ودوت صفارات إنذار قبل سقوطه بوقت قصير.