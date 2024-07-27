عشرات القتلى والجرحى الإسرائيليين بسقوط صاروخ في الجولان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت مقتل 9 أشخاص جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في هضبة الجولان السورية المحتلة، كما تحدثت عن سقوط عشرات المصابين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 9 فتية إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 30 مصابا بينهم 7 في حالة حرجة سقطوا إثر سقوط الصاروخ.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الإسعاف الإسرائيلي أن 30 شخصا أصيبوا في الهجوم على مجدل شمس وأن "الوضع مأساوي للغاية".

وأظهرت مشاهد نشرتها صفحات إخبارية إسرائيلية عبر تليغرام، انتشار أفراد من الشرطة والإسعاف الإسرائيلي في موقع سقوط الصاروخ.

#تغطية_مباشرة – أكثر من 30 شهيدا و100 مصاب بينهم حالات خطيرة في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين غربي دير البلح

يمكنكم متابعة تطورات #حرب_غزة عبر قناة الجزيرة على واتساب:https://t.co/oV6GNzGUoU

https://t.co/jxCxuocxfm — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 27, 2024

كما قال موقع "والا" الإسرائيلي إن طائرات ومروحيات تملأ سماء شمالي البلاد، وطُلب من سكان الجولان البقاء بالمناطق المحمية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن 11 جريحا بينهم 5 حالتهم خطيرة نقلوا للمستشفيات جراء سقوط مسيرة من جنوب لبنان شمال هضبة الجولان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يجري مشاورات أمنية من واشنطن بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس".

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت يجري مشاورات مع قادة الجيش بعد القصف في الجليل والجولان.