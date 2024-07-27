قصف إسرائيلي مكثف على جنوب غزة والمقاومة تستهدف الاحتلال بعمليات متعددة

تركز القصف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية على جنوب قطاع غزة، وأسفرت الغارات عن عشرات الشهداء والمصابين، فيما نفذت عناصر المقاومة الفلسطينية عمليات مختلفة استهدفت قوات الاحتلال في محاور متعددة بالقطاع.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 26 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ صباح أمس الجمعة.

وقال مراسل الجزيرة إن دبابات إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي على خيام النازحين بمنطقة قيزان رشوان جنوبي خان يونس.

وأفاد المراسل باستشهاد 5 أشخاص بينهم امرأتان، بعد قصف قوات الاحتلال منزلا في عبسان شرقي خان يونس. كما انتشل مواطنون جثامين 6 شهداء من شارع صلاح الدين شرقي المدينة. وأصيب عدد من الشبان برصاص قناص على دوار بلدة بني سهيلا.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة لطائرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين بشارع الأرنب في منطقة الكتيبة بخان يونس، وشهدت مناطق متفرقة شرقي خان يونس غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف منازل ومنشآت تجارية ما أدى إلى تدميرها.

وفي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة القطشان ببلدة الزوايدة.

وقال المراسل إن 4 أشخاص بينهم أطفال أُصيبوا جراء استهداف طائرة إسرائيلية لمنزل عائلة عزيزة غرب النصيرات، وأضاف أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى العودة في المخيم.

كما أفاد المراسل باستشهاد 3 أشخاص وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على شقة بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية شنت تجاه تجمع للمواطنين بمحيط فندق الأمل غرب مدينة غزة، بحسب الدفاع المدني.

وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخر، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة "خربة العدس" شمالي مدينة رفح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

عمليات المقاومة

وعلى صعيد عمليات المقاومة، تصدر حي تل الهوى في جنوب مدينة غزة المشهد، إذ أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت أفراد قوة مشاة إسرائيلية بين قتيل وجريح بتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد.

كما قالت القسام إن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا كان يعتلي إحدى الآليات المتوغلة، وأعلنت تدمير مقاتليها دبابتي ميركافا4 إسرائيليتين حولهما عدد من الجنود بعبوتي "شواظ"، واستهداف دبابة ثالثة بقذيفة الياسين 105.

كما أعلنت القسام إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية إسرائيلية.

بدورها، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها دمّروا آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ثاقب البرميلية المزروعة مسبقا. كما حققوا إصابات مباشرة في صفوف قوة إسرائيلية خاصة اشتبكوا معها بعد أن تحصنت داخل مدرسة النيل.

في محور آخر قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي على طول خط الإمداد في محور "نتساريم".

أما في معارك خان يونس فأعلنت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي، وأن مقاتليها قصفوا بالهاون جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محيط مقبرة الشيخ ناصر.

وقالت السرايا إنها وألوية الناصر صلاح الدين قصفتا بالهاون النظامي والثقيل جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط مسجد الظلال والمركز الثقافي ومحيط مدرسة القرارة.

كما أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتمركزين في محيط بوابة معبر رفح.

وأكدت سرايا القدس قصفها مدينة عسقلان ومناطق غلاف غزة برشقة صاروخية.

في المقابل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جنديا إسرائيليا قُتل بعد استهداف جرافة من طراز "دي 9" بصاروخ مضاد للدروع في رفح.

وفي رفح، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته عثرت على ممرات أنفاق وأسلحة في حي تل السلطان غربي المدينة.