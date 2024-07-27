قتلى وحرائق جنوب لبنان والاحتلال يعترض مسيّرتين

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت مقتل 4 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تكثف فيه القصف على مناطق جنوب لبنان حيث اندلعت حرائق في بلدتين.

وفي بيان له، قال حزب الله إن حصيلة قتلاه ارتفعت إلى 384 منذ اندلاع المواجهات في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في الأثتاء، قال جيش الاحتلال إن مقاتلات سلاحه الجوي قصفت مبنى عسكريا ومخزنا للسلاح تابعا لحزب الله في منطقة كفركلا بعد رصد دخول عدد من عناصر الحزب إلى داخله.

وأضاف أن قواته قصفت أهدافا في مناطق الجبين والبونة في جنوب لبنان لإزالة تهديد، وأشار إلى أنه رصد إطلاق صاروخين على منطقة شتولا في شمال إسرائيل.

اعتراض مسيرتين

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض بنجاح مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية، فيما سقطت أخرى في منطقة يفتاح شمالي إسرائيل.

وحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن المسيرة التي يرجح أنها استخباراتية كانت متجهة نحو منصات الغاز في حقل كاريش، ولم يتضح ما إذا كانت المسيرة مفخخة أم للاستطلاع، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أن سفينة صواريخ تابعة للأسطول الثالث من سلاح البحرية، نفذت عملية اعتراض المسيرة باستخدام نظام القبة البحرية، وتم ذلك على مسافة بعيدة من منصات الغاز في حقل كاريش، حسب صحيفة معاريف.

مسيرات مفخخة

وفي المعسكر المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ هجوم جوي بمسيرات مفخخة استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا قبالة حدود لبنان الجنوبية "ردا على الاعتداء ‏والاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدة مركبا".

وقال في بيان إن مقاتليه "شنوا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضع واستقرار ضباط ‏وجنود إسرائيليين من قوة مدرعات، تمركزت مؤخرا شمال ثكنة يفتاح، وأصابوا خيمهم وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة".

في الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والبلدات المجاورة في إصبع الجليل على الحدود مع لبنان.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بتضرر منزل في كريات شمونة بإصبع الجليل الأعلى شمال إسرائيل جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

حرائق كبيرة

في غضون ذلك، اندلع حريقان في بلدتي ميس الجبل والعديسة جنوب لبنان، جراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقة في وقت سابق السبت.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، إن "مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة حارقة خلف بلدية العديسة بقضاء مرجعيون، مما تسبب باندلاع حريق في المكان".

وأفادت أيضا بأن "قصفا إسرائيليا مدفعيا على بلدة ميس الجبل تسبب باندلاع حريق كبير في البلدة، وقد توجهت فرق الإطفاء إلى البلدتين لإخماد النيران".

وفي السياق ذاته، أعلن حزب الله "استهداف منظومة فنية تجسسية في موقع المنارة الإسرائيلي وانتشاراً للجنود ‏في محيطها بالمسيرات الانقضاضية"، مشيرا إلى أنه "حقق إصابات مباشرة وأوقعهم بين قتيل وجريح" .

كما أعلن حزب الله لاحقا "استهدفنا مقر قيادة لواء حرمون ومرابض مدفعية إسرائيلية في الزاعورة وثكنة ‏راميم وجنودا في مستوطنة المطلة وحققنا إصابات مباشرة وأوقعنا قتلى وجرحى".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما خلّف نحو 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.