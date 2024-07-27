قنص وتفجير آليات.. المقاومة تشن عمليات عدة بحي تل الهوى

شنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة اليوم السبت عدة عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة بالقطاع، خاصة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة الذي شهد قتالا ضاريا من شارع إلى آخر أسفر عن تفجير دبابات إسرائيلية واستهداف قوة مشاة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وتتزامن هذه العمليات مع تصعيد ميداني من قبل جيش الاحتلال الذي ارتكب مجزرة جديدة باستهداف مدرستين تؤويان نازحين غرب دير البلح وسط القطاع، كما كثف غاراته وقصفه لمناطق عدة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية حولها جنود بقذيفة الياسين 105 وأوقعتهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوى.

كما أوقعت عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح عبر استهداف منزل تحصنوا فيه بقذيفة مضادة للأفراد في الحي.

وأعلنت أيضا قصف قوات الاحتلال المتوغلة بالحي بقذائف الهاون.

وقالت إنها أوقعت أفراد قوة مشاة إسرائيلية بين قتيل وجريح بتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد، كما قنص مقاتلوها جنديا إسرائيليا كان يعتلي إحدى الآليات المتوغلة.

كما أكدت القسام تدمير مقاتليها دبابتي "ميركافا-4″ إسرائيليتين حولهما عدد من الجنود بعبوتي "شواظ"، واستهداف دبابة ثالثة بقذيفة الياسين 105.

وأعلنت أيضا إطلاق صاروخ "سام 7" باتجاه طائرة مروحية إسرائيلية في سماء حي تل الهوى.

بدورها، أعلنت وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف جنود وآليات الاحتلال في تل الهوى بقذائف الهاون عيار 60.

وفي جحر الديك وسط القطاع، أكدت القسام قصف قوات الاحتلال المتوغلة بقذائف الهاون.

كما بثت كتائب القسام مشاهد لكمائن ضد جنود الاحتلال داخل مخيمي يبنا والشابورة بمدينة رفح.

وقصفت سرايا القدس، بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، تحشدات لجيش الاحتلال ومستوطنات بغلاف قطاع غزة.

قصف مكثف

في المقابل، ركز جيش الاحتلال قصفه المكثف على جنوب القطاع، خصوصا بلدتي عبسان وبني سهيلا ومدينتي خان يونس ورفح.

كما شهدت مناطق في محافظتي خان يونس ورفح اشتباكات بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال.

وشهد وسط القطاع وشماله أيضا غارات وقصفا مدفعيا من الجيش الإسرائيلي على مدن وبلدات البريج والنصيرات ومنطقة المغراقة.

وامتد القصف الإسرائيلي أيضا إلى بيت لاهيا شمالي القطاع ومدينة غزة التي شهدت أيضا اشتباكات بين المقاومة والجيش الإسرائيلي.