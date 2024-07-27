حماس: مجزرة مدرسة خديجة تؤكد انسلاخ إسرائيل عن كل القيم الإنسانية

نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمدرسة خديجة في دير البلح وسط قطاع غزة وخلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت حماس إن المجزرة "جريمة تؤكد انسلاخ العدو عن كل قيم الإنسانية وتحديه لكل قوانين الحروب".

وأضافت أن "الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين دون أي رادع وبغطاء إجرامي توفره الإدارة الأميركية".

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "الخروج عن سياسة الصمت، واتخاذ خطوات لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه".

حالات خطيرة

أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 30 فلسطينيا اليوم السبت وإصابة أكثر من مئة -بينهم حالات خطيرة- في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين غربي دير البلح.

وفي تصريح للجزيرة، قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران إن أغلب المصابين -الذين وصلوا إلى المستشفى بعد استهداف مستشفى ميداني داخل مدرسة خديجة في دير البلح- من الأطفال.

وأضاف الدقران أن معظم المصابين يعانون من حروق شديدة في أجسادهم تدل على استخدام الاحتلال صواريخ وقذائف محرمة دوليا.