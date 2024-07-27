شهيد وجرحى بغارة إسرائيلية على مخيم بلاطة بنابلس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت باستشهاد شاب وإصابة عدد من المواطنين في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بينهم مسعف بجروح خطيرة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا وسط المخيم.

وقال مراسل الجزيرة إن "غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعا وسط مخيم بلاطة"، كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه نفذ هجوما جويا بطائرة مسيرة على مدينة نابلس بعد إطلاق نار على موقع عسكري قرب أحد مداخلها".

من جهتها، أفادت مصادر طبية باستشهاد فتى بنيران الاحتلال في مخيم بلاطة وبأن مستشفى رفيديا في نابلس "يتعامل مع 9 إصابات، بينها اثنتان خطيرتان".

وقال مراسل الجزيرة في نابلس ليث جعار إن آليات الاحتلال واصلت تمشيط شوارع المخيم بحثا عن مطلقي النار على جندي إسرائيلي في وقت سابق صباح اليوم على حاجز بيت فوريك العسكري شرق مدينة نابلس.

ولاحقا، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيين اثنين تعرضا لإصابتين بالرصاص الحي إحداهما في الرأس خلال المواجهات المتواصلة مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة.

تغطية صحفية: مشاهد جديدة.. لحظة وصول طواقم الإسعاف لمصابين داخل مخيم بلاطة في نابلس؛ بعد انسحاب قوات الاحتلال. pic.twitter.com/Wz2YunQ9Hs — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 27, 2024

وفي وقت سابق، قالت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن "مجاهديها" يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات "العدو" الإسرائيلي المقتحمة لمخيم بلاطة من عدة محاور "بالأسلحة الرشاشة".

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس ومخيم بلاطة، وشنت حملات دهم واعتقال. كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مُسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء نابلس.

وكان شهود عيان فلسطينيون أكدوا أن عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال على حاجز بيت فوريك العسكري شرق مدينة نابلس، سارعت على إثرها قوات الاحتلال لإغلاق الحاجز بالاتجاهين. كما أغلقت حاجز عورتا المقام على المدخل الجنوبي للمدينة.

من جانبها، أعلنت "سرايا القدس-كتيبة نابلس" في بيان أن مقاتليها، برفقة كتائب شهداء الأقصى، نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت جيش الاحتلال على حاجز بيت فوريك، وحققوا خلالها إصابات مباشرة، بحسب البيان.