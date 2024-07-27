الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة تستهدف حقل كاريش للغاز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض مسيّرة قال إنها أُطلقت من لبنان، ويُعتقد أنها كانت متجهة نحو حقل "كاريش" للغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الجيش، في بيان، أن سفينة صواريخ وسلاح الجو تمكنا من اعتراض مسيرة أُطلقت من لبنان تجاه "المياه الاقتصادية الإسرائيلية".

من جهتها، أفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن المسيرة يرجح أنها استخبارية، في حين قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المسيرة التي جرى اعتراضها مفخخة أم كانت لأغراض الاستطلاع.

قصف واستهداف

وضمن التطورات الميدانية بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الحزب أنه قصف نقطة الجرداح بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابة مباشرة.

وأضاف حزب الله أن مقاتليه استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع مسغاف عام بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابة مباشرة.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومحيطها بإصبع الجليل.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان تجاه كريات شمونة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وأشارت القناة إلى رصد إطلاق صاروخ من لبنان تجاه عرب العرامشة بالجليل الغربي دون وقوع إصابات.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب، وكذلك هضبة الجولان السورية، فضلا عن الأراضي الفلسطينية.

ويتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء الجيش الإسرائيلي الحرب التي يشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت قرابة 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.