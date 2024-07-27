الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة يعتقد أنها كانت متجهة نحو حقل كاريش للغاز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت اعترض مسيرة قال إنها أُطلقت من لبنان، ويُعتقد أنها كانت متجهة نحو حقل "كاريش" للغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الجيش -في بيان- أن سفينة صواريخ تتمكنت من اعتراض مسيرة أُطلقت من لبنان باتجاه "المياه الاقتصادية الإسرائيلية".

في الأثناء، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه لا يزال غير واضح ما إذا كانت المسيرة التي جرى اعتراضها مفخخة أم كانت لأغراض الاستطلاع.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب وهضبة الجولان السورية، فضلا عن الأراضي الفلسطينية.

ويتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء الجيش الإسرائيلي الحرب التي يشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت قرابة 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.