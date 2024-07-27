"بنحلّي بمثلثاتنا".. مشاهد لاستهداف القسام آليات وجنود الاحتلال بتل الهوى

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصلت عليها للمعارك الدائرة بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وبدأت المشاهد بعدد من مقاتلي القسام وهم يتناولون قطع حلوى كان بعضها على شكل مثلث، حيث قال أحدهم ساخرا "اتحلّينا وحابين نقلكم هاي (نقول لكم هذه) مثلثاتنا (يقصد الحلوى) والحمرا إلكم (يقصد المثلث الأحمر الذي يظهر فوق الآليات والجنود المستهدفين)".

وعرض المقطع بعدها استهداف وإصابة 3 آليات تابعة لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة، قبل أن يقول أحد مقاتلي القسام "ضربنالهم 3 آليات لحتى الآن.. إلهم ساعتين متقدمين (بقصد أن ذلك تم خلال ساعتين فقط من تقدم قوات الاحتلال)".

وتابع المقاتل القسامي: "إيش بدهم منا هالقيت.. بتعلموش احنا بنعلمهم (ماذا يريدون منا.. إذا لم يتعلموا سنعلمهم).. بدنا نقتلهم.. بدنا أفراد إحنا زهقنا آليات".

وبعدها، أظهر المقطع رصد عدد من الجنود عند مدخل أحد البنايات ثم مباغتتهم بإطلاق وابل من الرصاص من قبل أحد مقاتلي القسام ممن كانوا داخل المبنى.

وختم المقطع بمشاهد استهداف طائرة مروحية إسرائيلية في سماء حي تل الهوى، بصاروخ "سام 7".

وكانت كتائب القسام، قد ذكرت في بيانات سابقة اليوم السبت إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية حوْلَها جنود، بقذيفة الياسين 105 وأوقعتهم بين قتيل وجريح في حي تل الهوى، كما أوقعت عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح عبر استهداف منزل تحصنوا فيه بقذيفة مضادة للأفراد في الحي.

وأعلنت أيضا قصف قوات الاحتلال المتوغلة بالحي بقذائف الهاون، كما قنص مقاتلوها جنديا إسرائيليا كان يعتلي إحدى الآليات المتوغلة، وأكدت تدمير مقاتليها دبابتي "ميركافا-4″ إسرائيليتين حولهما عدد من الجنود، بعبوتي "شواظ"، واستهداف دبابة ثالثة بقذيفة الياسين 105.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.