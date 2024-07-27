ضابط إسرائيلي: فوجئنا بقدرات حماس الهندسية وتفكيكها يتطلب عدة سنوات

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن ضابط إسرائيلي قوله إن التفكيك الشامل لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة تشكيل الواقع الأمني يتطلبان قتالا مستمرا وطويل الأمد.

وأضاف الضابط الإسرائيلي أن حماس عرفت كيفية نقل المقاتلين ووسائل لوجستية إلى أي منطقة بقطاع غزة من تحت الأرض، موضحا أنها تمكّنت من الاختفاء تحت الأرض، وشنّت هجمات مفاجئة بشكل متزامن.

وتابع المصدر ذاته بالقول إن حماس خاضت معركة دفاعية منظمة من تحت الأرض بفضل الأنفاق، كاشفا أن إسرائيل ليست لديها صورة كاملة عن الأنفاق بعد 9 أشهر من الحرب، كما أنها لم تُحكم قبضتها عليها.

في السياق ذاته، قال الضابط العسكري إن أنفاق حماس كشبكة عنكبوت إذا قطعت واحدا فهناك أنفاق بديلة يمكنها الاستمرار في أداء مهمتها.

وأوضح "فوجئنا بقدرة حماس الهندسية كالمصاعد وفهم التربة وكيفية ترابط الأنفاق"، مضيفا "إذا انشغلنا بتدمير كل الأنفاق في غزة فسيستغرق ذلك سنوات عديدة أخرى".

وسبق أن أوضح قائد اللواء الـ12 الإسرائيلي المقدم هيفري الباز أن تفكيك القدرات العسكرية لحماس، في رفح جنوب قطاع غزة، سيستغرق عامين آخرين على الأقل.

وأضاف قائد اللواء الـ12 الإسرائيلي أن مهمة القضاء على كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- ليست سهلة، والأمر يتطلب وقتا وضغطا عسكريا كبيرا.

كما قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن القضاء على حماس سيستغرق وقتا طويلا.