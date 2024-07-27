شاهد.. المقاومة تقصف مستوطنات غلاف غزة

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من قصف مقاتليها ومقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية للمستوطنات والحشود العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهاون والرشقات الصاروخية.

وقالت السرايا في مقطع فيديو -عرضته قناة الجزيرة- إن مقاتليها استهدفوا حشود الاحتلال الإسرائيلي بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ومع قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وأضافت أن مقاتليها قصفوا مستوطنات غلاف غزة، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، ومع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأظهرت المشاهد عملية إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة.