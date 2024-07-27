المرشح المحتمل لمنصب نائب الرئيس بأميركا: نتنياهو قوة خطيرة مدمرة

قال حاكم بنسلفانيا جوش شابيرو، المرشح الديمقراطي المحتمل لمنصب نائب الرئيس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوة خطيرة ومدمرة، وشخص يعرقل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وعلّق شابيرو على تصريحات كانت قد أدلت بها نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس حول الحرب على قطاع غزة بالقول إنها كانت محقة بتسليط الضوء على معاناة الأبرياء في القطاع.

وقال في تصريحات أدلى بها للصحافة على هامش فعالية داعمة لترشح هاريس للانتخابات الرئاسية الأميركية إن هاريس "تحدثت عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والحاجة إلى إعادة الرهائن إلى ديارهم، وعن كون ذلك ضروريا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وتابع "لقد كانت محقة في تسليط الضوء على معاناة الأبرياء بغزة، وأعتقد أنها أصابت عندما طرحت الأمر بالطريقة التي عرضته بها".

وأوضح شابيرو "لقد كانت وجهة نظري دائما، منذ مدة طويلة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هي أننا نحتاج إلى حل الدولتين، حيث يعيش الفلسطينيون وإسرائيل جنبا إلى جنب بسلام".

وأضاف "أعتقد أننا يجب أن نقول الحقيقة أيضا بشأن حقيقة كون بنيامين نتنياهو، وفق اعتقادي، كان قوة خطيرة ومدمرة، وشخصا عرقل السلام في الشرق الأوسط".

"لن أصمت"

وكانت هاريس قالت، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة بعيد اجتماعها بنتنياهو في واشنطن، إنها أعربت للأخير عن قلقها بشأن الحاجة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأكدت هاريس -التي أصبحت المرشّحة المفترضة للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية إثر تخلّي الرئيس جو بايدن عن سعيه لولاية ثانية- أنها أخبرت نتنياهو أن الوقت قد حان لإبرام صفقة تبادل.

وقالت إن "ما حدث في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية مدمر. لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدرين تجاه المعاناة، وأنا لن أصمت".