خبير عسكري: عملية تل الهوى تظهر تخطيطا دقيقا وخبرة عالية لدى القسام

يرى الخبير بالشؤون الإستراتيجية والعسكرية اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات أن فيديو معارك تل الهوى الذي نشرته المقاومة اليوم، يشير إلى أن العملية تظهر مستوى عاليا من التخطيط والخبرة، مع فهم دقيق لتكتيكات العدو الإسرائيلي.

وقال عريقات إن الفيديو الذي نشرته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم حول المعارك بتل الهوى يشير إلى عملية تحتاج إلى تخطيط دقيق يربط مراحل متعددة من الإعداد والتحضير والرصد والتنفيذ، ويحتاج إلى خبرات وتخصص عالٍ ومعرفة طبيعة العدو وتكتيكاته.

وأوضح -خلال فقرة التحليل العسكري للحرب في غزة- أن هذه الحرب كشفت أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات إبادة جماعية، ويستهدف الأطفال والنساء ويستخدم سياسة التجويع، إضافة إلى تدمير البنية التحتية لكامل مدن القطاع، في حين أن المقاومة تستهدف أهدافا عسكرية للاحتلال وآليات ودبابات وجنودا.

رسائل إعلامية

ومن ناحية إعلامية، يرى الخبير أن الفيديو يحمل رسائل متعددة يستهدف في أولاها صناع القرار في تل أبيب الذين يظنون أن المقاومة ستضعف مع طول أمد الحرب، ورسالة ثانية إلى الجنود الإسرائيليين المتعبين المنهكين في الميدان الذين يقولون إنهم يقاتلون أشباحا لا يرونها.

كما يحمل الفيديو رسالة إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي لم تعد تثق بجيشها ولا بقدراته تؤكد لهم عدم مقدرته على تحقيق أهداف الحرب، ويرى عريقات أن الرسالة الأهم التي يمكن أن يحملها هذا الفيديو هي موجهة إلى الجبهة الداخلية الفلسطينية، بأن المقاومة ما زالت صامدة وقادرة على المواجهة.

وأخيرا، رسالة إلى أميركا التي تزود إسرائيل بالأسلحة مفادها أن أسلحة المقاومة المصنعة محليا تهزم الجندي الإسرائيلي في الميدان وهو مزود بأسلحتها.