بعد محاولة اغتياله.. ترامب يستأنف تجمعاته الانتخابية بأماكن مفتوحة

قال دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية اليوم السبت إنه سيواصل عقد تجمعات في أماكن مفتوحة خلال حملته الانتخابية، في تجاهل لتوصية من جهاز الخدمة السرية المعني بحمايته بتجنب ذلك بعد محاولة اغتيال تعرض لها هذا الشهر.

وأضاف الرئيس الأميركي السابق على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي التابعة له "سأواصل عقد تجمعات في أماكن مفتوحة ووافق جهاز الخدمة السرية على تكثيف عملياته بشكل كبير.. إنهم قادرون جدا على فعل ذلك".

وأردف قائلا "يجب ألا يسمح لأي كان بأن يوقف أو يعرقل حرية التعبير والتجمع".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن شجع جهاز الخدمة السرية حملته على التوقف عن جدولة فعاليات انتخابية في الهواء الطلق بعد محاولة اغتياله، واختيار قاعات مغطاة كبيرة.

وأصيب ترامب عندما أطلق عليه مسلح يبلغ 20 عاما النار خلال تجمع حاشد في الهواء الطلق في بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو/تموز الجاري، مما أسفر أيضا عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أمس الجمعة أن ترامب أصيب برصاصة أو شظية منها، مما يجيب على التساؤلات عن طبيعة الإصابة في أذنه اليمنى.

ولا يزال المحققون يعملون على تحديد الدافع وراء الهجوم الذي أثار انتقادات شديدة لجهاز الخدمة السرية، حيث استقالت مديرة الجهاز كيمبرلي تشيتل الثلاثاء الماضي بعد اعترافها بالفشل في أداء مهمتها الأساسية وهي حماية السياسيين البارزين.

وقد جعل ترامب حادث إطلاق النار الذي تعرض له جزءا رئيسيا من حملته الانتخابية، وقال لمؤيديه إنه "تلقى رصاصة من أجل الديمقراطية"، وتعهد بالعودة إلى بتلر لحضور "تجمع كبير وجميل"، وفق تعبيره.

ومن المقرر أن يعقد المرشح الجمهوري ونائبه جاي دي فانس السبت، حدثا انتخابيا في قاعة هوكي تتسع لـ6 آلاف شخص في ولاية مينيسوتا في الغرب الأوسط الأميركي. في حين يتوقع أن تحضر نائبة الرئيس كامالا هاريس التي صارت في طريقها لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي، فعالية لجمع التبرعات في بيتسفيلد بولاية ماساتشوستس.