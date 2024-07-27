شاهد.. الشرطة البلجيكية تعتقل متظاهرين يرفعون العلم الفلسطيني

حصلت الجزيرة نت على مقاطع فيديو تُظهر اعتقال الشرطة البلجيكية أمس الجمعة مجموعة من المتظاهرين رفعوا العلم الفلسطيني في العاصمة بروكسل ضمن احتفال يسمى "تومورو لاند".

وعلى مدى الأشهر الماضية شهدت دول أوروبية احتجاجات حاشدة ومتكررة للتنديد بالحرب التي يشنها جيش الاحتلال على غزة.

وتتمحور مطالب المتظاهرين حول توجيه دعوات للسياسيين في بلادهم وللجامعات والشركات بسحب الاستثمارات التي يمتلكونها في الشركات والمؤسسات الإسرائيلية المنتفعة من الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين.