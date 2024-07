أميركا تعلن تدمير مسيّرات وزوارق وتقصف مواقع للحوثيين في الحديدة

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) أنها دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية 6 طائرات مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) داخل اليمن بعد استهداف مواقع متفرقة من الحديدة مرتين أمس الجمعة.

وأضافت القيادة في بيان نشرته على منصة "إكس" أنها دمرت بشكل منفصل 3 زوارق مسيرة تابعة للجماعة على سواحل اليمن.

وقال البيان إن المسيّرات والزوارق شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

July 26 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed six Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAV) in a Houthi-controlled area of Yemen.

Separately, USCENTCOM forces engaged and destroyed three… pic.twitter.com/WvTH39vWWb

