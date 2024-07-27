أميركا تعلن تدمير مسيّرات وزوارق وتقصف مواقع للحوثيين في الحديدة

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) أنها دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية 6 طائرات مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) داخل اليمن بعد استهداف مواقع متفرقة من الحديدة مرتين أمس الجمعة.

وأضافت القيادة في بيان نشرته على منصة "إكس" أنها دمرت بشكل منفصل 3 زوارق مسيرة تابعة للجماعة على سواحل اليمن.

وقال البيان إن المسيّرات والزوارق شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

July 26 U.S. Central Command Update In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed six Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAV) in a Houthi-controlled area of Yemen. Separately, USCENTCOM forces engaged and destroyed three… pic.twitter.com/WvTH39vWWb — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 26, 2024

مطار و3 موانئ

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي أمس الجمعة أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 4 غارات جديدة على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

واستهدف الطيران الأميركي البريطاني الحديدة أمس الجمعة مرتين، حيث قصف جزيرة كمران التابعة للمحافظة بـ4 غارات أخرى في وقت سابق، وفق ما أعلنه الحوثيون.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين في نبأ عاجل عبر منصة تليغرام إن "العدوان الأميركي البريطاني عاود شن غاراته على الحديدة، حيث استهدف مطار المدينة بـ4 غارات أخرى".

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وتضامنا مع قطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، كما أعلنت توسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.