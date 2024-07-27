دعوة لتحقيق دولي بحادث مجدل شمس وإيران تستبعد حربا إسرائيلية على لبنان

دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، بعد تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحزب الله بشأن المسؤولية عن الحادث، وفيما أثارت مصادر أميركية المخاوف من حرب واسعة، استبعد السفير الإيراني في بيروت شن إسرائيل حربا على لبنان.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 12 شخصا إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان المحتل. وقال الإسعاف الإسرائيلي إن عدد المصابين بلغ 30 مصابا، بينهم 7 في حالة حرجة.

واتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من صنع إيراني والقائد الميداني بحزب الله علي محمد يحيى هو من أشرف على إطلاقه.

في المقابل نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة أن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

وفي ظل هذا التضارب، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على ضبط النفس.

من جانبه، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كنا نخشاها ونحاول تجنبها منذ 10 أشهر.

وقال الموقع نقلا عن مسؤولين أميركيين إن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة جدا من أن يؤدي هجوم مجدل شمس لحرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تندد بالهجوم الصاروخي على القرية الدرزية بالجولان.

توسع الصراع

بدوره، قال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، للجزيرة إنهم قلقون أكثر من أي وقت مضى من إمكانية توسع الصراع في جنوب لبنان.

وأضاف المتحدث أنهم يتواصلون مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لخفض التوتر عند الخط الأزرق.

وقد توعدت إسرائيل بالرد، وقال وزير الاقتصاد والصناعة إن على إسرائيل تغيير الواقع في الشمال وجعل لبنان وحزب الله يدفعان ثمنا باهظا، فيما قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، حان الوقت ليدفع نصر الله الثمن.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن الوزير يوآف غالانت حدد اتجاهات العملية ضد حزب الله.

ورغم تلك التهديدات، قال السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني إنه لا يتوقع أن تشن إسرائيل حربا على لبنان والمنطقة بسبب ما سماها "معادلات القوة المفروضة"، وأكد أن طهران لا تريد تلك الحرب ولا تخشاها.

بغض النظر عن المسرحية التي افتعلها النظام الصهيوني قبل ساعات؛ لازالت ال "لاءات التلاث" تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على #لبنان و المنطقه: – أولا "لا نتوقع" شنها ونعتبر أن فرصها ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة.

– ثانياً "لا نريدها" لأن الجمهورية الإسلامية… — مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) July 27, 2024

مواقف لبنانية

ونددت الحكومة اللبنانية، في بيان اليوم بحادث مجدل شمس، وشددت في بيان على "أن استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في اتصال مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان إن نفي حزب الله علاقته بما حصل بمجدل شمس الدرزية يؤكد بشكل قاطع التزامه بقواعد الاشتباك وعدم مسؤوليته ومسؤولية بيروت.

وفي السياق ذاته، حذر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط من "محاولات العدو الإسرائيلي إشعال الفتن وتفتيت المنطقة"، مؤكدا أن استهداف المدنيين مرفوض ومدان في فلسطين والجولان المحتل وجنوب لبنان.

وقال "نحن بالمرصاد للعدو إلى جانب المقاومة والمقاومين الذين يواجهون إجرام الاحتلال".