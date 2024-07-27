آسيان تعبر عن قلقها إزاء العدد المروع للقتلى في غزة

عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان ) اليوم السبت عن قلقها بخصوص "الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة والعدد المروع للقتلى هناك"، وحثت "جميع الأطراف على العمل نحو السلام بهدف تحقيق حل الدولتين"

وفي بيان مشترك لوزراء خارجية رابطة الآسيان بعد يومين من اجتماعات مغلقة في فيينتيان عاصمة لاوس، حث الوزراء في بيانهم على إيجاد حلول سلمية للنزاعات في قطاع غزة وأوكرانيا، كما نددوا بالعنف ضد المدنيين في ميانمار الخاضعة لحكم عسكري، وحثوا جميع الأطراف على إنهاء الأعمال القتالية وتطبيق خطة سلام متفق عليها.

ورحبت الرابطة أيضا بإجراءات عملية غير محددة لتهدئة التوتر في بحر الصين الجنوبي ومنع الحوادث وسوء التقدير. وووصف البيان الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية بـ"التطور المقلق".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم ن الولايات المتحدة "تعمل يوميا بشكل حثيث من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد مسار لسلام وأمن دائمين".

جاءت ذلك في تصريحات لبلينكن خلال اجتماع لوزراء خارجية رابطة الآسيان بعدما قالت نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي إنه يتعين التوصل بشكل عاجل إلى سلام دائم. وأضافت مرسودي "لا يمكننا مواصلة غض الطرف عن الوضع الإنساني الأليم في غزة".

وقبل أن يجتمع مع نظيره الصيني وانغ يي، حث بلينكن دول رابطة آسيان على التعاون لمعالجة قضايا مثل الصراعين في غزة وأوكرانيا وبرامج الصواريخ في كوريا الشمالية.

كما دعا وزراء خارجية الرابطة إلى "الإسهام في التصدي لتحديات منها أفعال بكين التصعيدية وغير القانونية في بحر الصين الجنوبي". ووصف بلينكن أيضا الحرب الأهلية في ميانمار بأنها "تفطر القلب".

وعلى الرغم من أن بلينكن اختص الصين بالنقد بسبب تحركاتها في بحر جنوب الصين ضد الفلبين ـ حليفة واشنطن ـ فقد أشاد بكلا البلدين على تمتعهم بالدبلوماسية بعد ساعات من إكمال مانيلا مهمة إعادة إمداد لقواتها في منطقة تطالب بكين أيضا بالسيادة عليها.

وبدأ وزيرا خارجية الصين والولايات المتحدة محادثات السبت في فينتيان، على وقع توترات في بحر الصين الجنوبي وقلق واشنطن إزاء العلاقات بين موسكو وبكين.