نيويورك تايمز تكشف فحوى اتصال روسي "تحذيري" للبنتاغون

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن موسكو حذرت واشنطن من عملية سرية أوكرانية قيد الإعداد ضد روسيا تحظى بمباركة الأميركيين.

وكان وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف أجرى في 12 يوليو/تموز الجاري مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي لويد أوستن ناقشا خلالها احتواء "خطر تصعيد محتمل"، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المكالمة جاءت بمبادرة من موسكو و"تمت (خلالها) مناقشة قضية تجنب التهديدات الأمنية واحتواء خطر تصعيد محتمل".

وأكدت وقتئذ وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن أوستن شدد خلال الاتصال على "أهمية الحفاظ على قنوات التواصل" مع موسكو التي تخوض نزاعا في أوكرانيا، وذلك بعيد اختتام قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن.

وحسب نيويورك تايمز، سأل وزير الدفاع الروسي نظيره الأميركي عما إذا كان البنتاغون على علم بالعملية الأوكرانية وإمكانية تصعيد التوترات بين موسكو وواشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي البنتاغون فوجئوا بالادعاء ولم يكونوا على علم بأي مؤامرة من هذا القبيل، لكنه تم أخذ الأمر بجدية وتحذير الأوكرانيين من تنفيذ تلك العملية.