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نتنياهو يلتقي إيلون ماسك في واشنطن

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Elon Musk, Chief Executive Officer of SpaceX and Tesla, shake hands, in Washington, D.C, U.S., July 24, 2024. GPO/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY MANDATORY CREDIT REFILE- CORRECTING DATE FROM "JULY 26" TO "JULY 24".
نتنياهو (يمين) وماسك استكشفا سبل التعاون التكنولوجي مع إسرائيل (رويترز)
26/7/2024

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الجمعة إنه التقى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في واشنطن أول أمس الأربعاء بعد خطابه أمام الكونغرس الأميركي.

وكتب نتنياهو على منصة إكس "ناقشنا الفرص والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع، واستكشفنا سبل التعاون التكنولوجي مع إسرائيل".

وكان الملياردير إيلون ماسك من بين الحضور خلال خطاب نتنياهو أمام الكونغرس أول أمس الأربعاء، وقد حضر بناء على دعوة منه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زار ماسك إسرائيل وأجرى لقاءات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واصطحب هرتسوغ خلال تلك الزيارة ماسك في جولة إلى مستوطنة كفار عزة بغلاف قطاع غزة، والتي كانت أحد مسارح هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وظهر ماسك مرتديا سترة واقية من الرصاص ومحاطا بأشخاص مدججين بالسلاح، وفور وصوله غرد على حسابه في إكس بالقول "الأفعال أبلغ من الأقوال".

وكان نتنياهو التقى ماسك في كاليفورنيا في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، وحثه على تحقيق "التوازن بين حماية حرية التعبير ومحاربة خطاب الكراهية" بعد أسابيع من الجدل بشأن مزاعم محتوى معاد للسامية على منصة إكس.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات